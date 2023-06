Hay chamba: ¿Dónde, cómo y en qué se fijan los mexicanos al buscar trabajo?

En México lo primero que ‘escanea’ el 60 por ciento las personas que están buscando empleo es la compensación financiera, el salario y bonos, seguido de la experiencia y habilidades requeridas con 40 por ciento, afirma David Centeno.

El subdirector de Planeación Estratégica de OCC Mundial, explicó que los buscadores de empleo se fijan mucho en la compensación financiera debido a que los salarios son bajos: datos del INEGI indican que el salario promedio en México está entre 6 mil 500 y 8 mil 400 pesos.

“Entonces esto hace que la gente busque nuevas oportunidades laborales que le den acceso a un salario mayor y por ende también es una de las cuestiones que primero ven en una oferta de empleo”, abundó durante la presentación del estudio El Futuro del Reclutamiento en México de OCC Mundial, en colaboración con Boston Consulting Group y The Network.

“Incluso en el análisis que hemos realizado internamente, nos damos cuenta que, si una oferta de empleo no tiene el salario, marcado, porque no lo incluyó el reclutador, el candidato suele no postularse porque no sabe exactamente qué es lo que va a recibir en cuanto a la oferta salarial”, recalcó.

“La invitación es que siempre, en los procesos de reclutamiento, sean muy transparentes con el salario, que van a ofrecer, tanto en la publicación de la oferta, como en la entrevista, porque eso habilitará todas las demás preguntas que podríamos hacer al candidato o el candidato a nosotros, el tema del salario es la puerta de entrada”, enfatizó.

Sergio Porragas, director de Operaciones de OCC Mundial, afirmó que cuando un candidato busca empleo a través de las plataformas, lo primero que ve es que la oferta tenga indicado el salario.

“En muchas ocasiones las ofertas de trabajo no tienen precisado el salario, por lo que los buscadores de trabajo no le dan la misma importancia que cuando si la muestra, porque ellos están buscando un buen salario y que esté bien redactada esa vacante para poder postularse”, subrayó.

Otros aspectos que toman en cuenta los buscadores de empleo son: la descripción del empleo (37 por ciento), la ubicación de la empresa (36 por ciento) y por último, el perfil de la organización (30 por ciento).

¿Cómo destaca un reclutador?

Además, quienes buscan trabajo señalaron que las acciones que hacen que un reclutador destaque al momento de elegir postularse a una vacante es que el proceso sea oportuno y fluido (68 por ciento) con retroalimentación inmediata (67 por ciento).

“Incluso, el 58 por ciento asegura que rechazaría una oferta de empleo debido a una experiencia negativa durante el proceso de reclutamiento y, por el contrario, se vería motivado a aceptar un puesto de trabajo si el empleador estuviera abierto a negociar (71 por ciento) y le ofreciera un recorrido en el lugar de trabajo para experimentar el clima laboral (62 por ciento)”, precisa.

El estudio mostró que los colaboradores mexicanos buscan empleo a través de diversos canales online como redes sociales profesionales (75 por ciento) y plataformas digitales de reclutamiento (70 por ciento), sin embargo, sus empleos actuales los consiguieron gracias al uso de bolsas de empleo o plataformas de reclutamiento (35 por ciento), redes personales (27 por ciento) y redes sociales profesionales (17 por ciento).