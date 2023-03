SAT 2023: ¿Te pueden retener el sueldo o multar si no entregas la Constancia de Situación Fiscal?

Con la llegada de un nuevo ejercicio fiscal, algunas empresas piden a sus empleados una Constancia de Situación Fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con la que los empleados comprueban su estatus ante la dependencia. Uno de los temores comúnes es qué pasa si esta no se entrega a tiempo y si te pueden retener tu salario o multarte.

En mayo de 2022, con la exigencia de la constancia, las oficinas del SAT en la Ciudad de México se abarrotaron, luego de que las personas no obtuvieran citas por internet y se formaran durante horas para que la dependencia otorgara el documento.

La Constancia de Situación Fiscal del SAT contiene:

Tu información como contribuyente.

La actividad económica con la que te registraste.

La fecha en que te diste de alta.

Régimen fiscal y las obligaciones que tienes.

¿Te pueden retener tu salario si no entregas la constancia de situación fiscal a tiempo?

No, los patrones no tienen facultad de retener tu salario si no entregas la constancia del SAT, y esto se debe a que no hay un sustento legal para que los empleadores no paguen el salario si esta no se entrega, además de que no hay multas, ya que dicho documento sirve para cumplir un trámite administrativo “para el correcto timbrado de la nómina”, esto último de acuerdo con Cayso Asesores, empresa líder en capacitación y desarrollo de proyectos de inversión.

Además, en julio del año pasado se aclaró que la constancia de situación fiscal, requerida por las empresas a sus trabajadores para actualizar datos y así poder emitir los recibos de nómina y facturas con la nueva versión del software 4.0, nunca la solicitó el SAT, aseguró la entonces titular de la dependencia Raquel Buenrostro.

Incluso, se advirtió que de no entregar este documento, recursos humanos no podría timbrar los recibos de nómina y que por lo tanto los trabajadores no podrían cobrar, sin embargo, esto fue desmentido por Raquel Buenrostro, quien aclaró que las empresas no pueden condicionar el pago de sus trabajadores por la entrega o no de la Constancia de Situación Fiscal.

¿Qué necesitas para sacar tu constancia de situación fiscal del SAT?

Para realizar el trámite en oficinas necesitas estos documentos: