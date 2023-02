¡Que no te vean la cara! Así puedes denunciar la tiendita que vende el huevo a sobreprecio

En las últimas semanas, el precio del huevo se ha vendido ‘por la nubes’ en distintas partes del país, lo cual ha impactado los bolsillos de las familias mexicanas, pero también ha provocado que algunos establecimientos se aprovechen de la situación y vendan este alimento a sobreprecio.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), el huevo rojo se vendió en 50 pesos el kilo y al menudeo en la Central de Abastos de Iztapalapa, ubicada en la Ciudad de México, durante la segunda semana de febrero.

A la par, el huevo blanco en la misma Central costaba hasta 48 pesos también al menudeo.

Estos precios también coincidieron con otras zonas de México como Acapulco, Monterrey y Guadalajara. Incluso, el precio del huevo en varias centrales de abastos del Valle de México oscilan en los siguientes costos:

Central de Abasto de Ecatepec. El huevo blanco tiene un precio de 47.50 pesos al menudeo.

El huevo blanco tiene un precio de 47.50 pesos al menudeo. Central de Abastos de Toluca. El huevo blanco tiene un costo de 45.00 pesos al menudeo. El rojo se encuentra en 44.50 pesos.

¿Por qué repuntó el precio del huevo en México?

La comercialización clandestina de huevo en la frontera norte podría impactar en los precios locales, esto debido a una mayor especulación sobre la oferta en territorio mexicano, advirtió el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) en enero.

Estados Unidos enfrenta un gran desabasto de huevo debido al brote de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP), que ha afectado a 47 estados y se han sacrificado 57.9 millones de aves, superando la cifra récord en la historia de 50.5 millones por el mayor brote de gripe aviar ocurrido en 2015.

“La salida de huevo nacional impacta negativamente en la oferta, situación que sumada a la percepción de menor disponibilidad, genera especulación e impulsa los precios al alza en nuestro país”, dijo Juan Carlos Anaya, director general de GCMA.

¿Cómo puedes denunciar la tiendita que vende el huevo a sobreprecio?

De acuerdo con los consejos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), si el kilo de huevo se vende a más de 50 pesos, lo más conveniente es no comprarlo y buscar otro establecimiento donde esté más economico.

No obstante, si el vendedor ofrece este alimento ‘muy por arriba’ de su precio, la Profeco sugiere presentar una denuncia en su institución para que más consumidores no se vean afectados. Si aún no sabes qué documentos necesitas para presentar tu queja ante la Profeco, a continuación te decimos.

¿Qué necesitas para presentar una queja ante la Profeco?

La Profeco pide los siguientes requisitos:

Nombre o razón social del establecimiento

Calle

Número

Estado

Municipio

Colonia

Código postal

Narración de los hechos que dieron lugar a la denuncia

La denuncia la puedes presentar por diferentes formas, ya sea por el teléfono del consumidor: (55) 5568 8722 y 800 468 87 22 o por escrito en cualquier oficina o Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor.

También se puede envíar al correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx.