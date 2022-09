Crédito hipotecario 2022: ¿Qué bancos te ofrecen mejores beneficios?

¿Buscas adquirir una casa? Probablemente estás pensando en adquirir un crédito hipotecario, que te permita pagar en periodos que van desde los 5 hasta los 30 años.

Este tipo de financiamientos permite a las familias comenzar su patrimonio, aunque para solicitarlo, primero debes cumplir ciertos requisitos, según el banco y tus condiciones socioeconómicas.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) explica que cada banco cuenta con productos y esquemas diferentes, por lo que debes revisar todas las opciones y saber con cuál obtener tu casa.

La dependencia te recomienda tener en cuenta tu capacidad de pago mensual para saber si te conviene obtener un credito hipotecario con el banco.

¿Qué quiere decir lo anterior? Que si percibes 18 mil pesos al mes, lo ideal, según Condusef, es pagar una mensualidad no mayor a 6 mil pesos.

Ahora bien, a la hora de contratar un crédito hipotecario, debes considerar dos aspectos primordiales: la tasa de interés y el Costo Anual Total (CAT). Ambos son fundamentales para saber a cuánto ascenderá el precio de tu vivienda, así como la cantidad de dinero que deberás pagar y el tiempo necesario para cubrir el adeudo.

¿Qué es la tasa de interés en un crédito hipotecario?

La plataforma Vivanuncios explica que una tasa de interés funciona como un “extra” sobre el préstamo que hace el banco para poder adquirir un producto o servicio, en este caso: una casa.

Esto quiere decir que si requieres 500 mil pesos y la tasa es de 10 por ciento (50 mil pesos), al final de tu crédito pagarás 550 mil pesos en total.

Esta tasa puede ser fija o variable. Si es fija, el 10 por ciento será permanente. Si es variable, esta puede subir o bajar a lo largo de la vida del crédito hipotecario, lo que tiene impacto en las mensualidades.

¿Qué es el CAT en un crédito hipotecario?

El Banco de México (Banxico), explica que el Costo Anual Total (CAT) es una medida estandarizada del costo de financiamiento que ofrece un banco. Este se expresa en un porcentaje anual que incorpora los costos y gastos inherentes al crédito hipotecario.

Mientras más bajo sea el CAT, mejor será para los pagos de tu crédito.

¿Cuáles son los mejores créditos hipotecarios actualmente?

Tomando como referencia el simulador de crédito hipotecario a tasa fija de la Condusef, y en un escenario en el que quieres comprar un inmueble de 2 millones de pesos, con un enganche de 20 por ciento (400 mil pesos) a 15 años, estos son los resultados.

Banco Precio total a pagar (pesos) Tasa de interés (%) CAT promedio (%) Inbursa 3 millones 192 mil 965.04 9.50 11.3 Scotiabank 3 millones 193 mil 700.57 10.40 12.3 Citibanamex 3 millones 315 mil 346.95 10.25 12.3 HSBC 3 millones 448 mil 459.00 10.75 13 Mifel 3 millones 468 mil 437.19 9.94 12.9 BBVA 3 millones 505 mil 822.19 10.80 13.2 BX+ 3 millones 505 mil 991.57 10.80 13.4 Banorte 3 millones 551 mil 119.66 11 13.7 Afirme 3 millones 551 mil 583.02 10.60 13.4

Si quieres conocer cómo quedaría la tasa de interés y el CAT de tu crédito hipotecario, puedes consultar el simulador de crédito hipotecario de la Condusef.

¿Qué más debes tener en cuenta a la hora de solicitar un crédito hipotecario?

Condusef detalla que el aspecto más importante es que compares los precios para tener una mejor noción sobre el crédito hipotecario que necesitas de acuerdo con tus necesidades.

En ese sentido, también es necesario conocer los otros gastos que pueden surgir, como es el avalúo y el enganche.

Lo más recomendable al contratar un crédito hipotecario, según Condusef, es solicitar el financiamiento en pesos, aunque también existe la modalidad de “veces salario mínimo (VSM)”, mismo que puede ser variable conforme éste se modifica, así como las “unidades de inversión (UDI’s)”.

“Recuerda que si tu nivel de endeudamiento actual es mayor a 30% de tus ingresos, si tus ahorros no alcanzan para cubrir enganche y gastos iniciales, o si no tienes certeza de seguir recibiendo tus ingresos actuales, es mejor decir NO a un crédito hipotecario y así evitar afectaciones mayores”, concluye la Condusef.