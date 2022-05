Se dispara el costo de las tarjetas de crédito en México: Estas son las más caras, según Banxico

Las tarjetas de crédito son herramientas que ayudan a financiar la compra de bienes y servicios que no se pueden pagar en efectivo y de inmediato.

Los plásticos se han convertido en los mejores amigos de muchas personas, pero de otras son un dolor de cabeza, ya que con frecuencia se usan sin conocer a profundidad su dinámica.

Durante el último año, el costo de las tarjetas de crédito se disparó en más del doble, según datos del Banco de México (Banxico).

Los usuarios de tarjetas de crédito del país pagaron hasta un 130 por ciento de Costo Anual Total (CAT) en sus tarjetas de crédito, lo que vuelve a este producto bancario uno de los más caros. Incluso, consumidores llegaron a pagar cerca de 6 mil pesos por la comisión anual.

De acuerdo con el Banxico, el CAT es una medida estandarizada del costo de financiamiento, expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos que otorgan las instituciones.

En el reporte Información Comparativa de Costos de Tarjetas de Crédito de diciembre de 2021, se detectó que las tarjetas clásicas son las más caras en el mercado, mientras que las oro y platino reportan la comisión anual más escandalosa, aunque suelen ofrecer una mayor línea de crédito, más promociones y beneficios para los usuarios.

Por el contrario, la tarjetas que no cobran esa comisión fueron: Free, LikeU, Zero y Aeroméxico Blanca de Santander; Hey, Clásica, Más, Gold y Platinum de Banregio; 2Now y Zero de HSBC; así como Citibanamex Simplicity, BanCoppel, Volaris Invex 0, Oro Azteca y HEB Afirme.

¿Cuáles son las tarjetas de crédito más caras en México?

Tarjetas clásicas

Con límite de 4 mil 500 pesos:

Banorte Ke buena: 133.7% de CAT

Tarjeta 40 –de Banorte: 133.7% de CAT

La Comer Banorte: 131.4% de CAT

Con límite de crédito de 4 a 8 mil pesos

Azul BBVA: 117.2% de CAT

Rayados BBVA: 116.9% de CAT

IPN BBVA: 116.7% de CAT

Con límite de crédito de 8 mil a 15 mil pesos:

Ideal Scotiabank: 105.9% de CAT

Clásica Banorte: 105.3% de CAT

Azul BBVA: 102.9% de CAT

Con límite superior a 15 mil pesos:

Ideal Scotiabank: 106.1% de CAT

Azul BBVA: 93.8% de CAT

IPN BBVA: 93.3% de CAT

Tarjetas Oro

HEB Afirme: 96.6% de CAT

Afinidad UNAM BBVA: 92.3% de CAT

AT&T Elite (Banorte): 86.2% de CAT

Tarjetas Platino