Asegura tu auto sin tener tarjeta bancaria

En México, siete de cada 10 coches no tienen seguro. (Nelly Vega)

Al menos el 70 por ciento de los autos en el país carecen de un seguro, y contrario a lo que se cree no es por irresponsabilidad o falta de interés de los automovilistas, sino porque la gran mayoría de los mexicanos no están bancarizados y por ello, no son sujetos de crédito para pagar una póliza como lo exigen las aseguradoras.

Álvaro Madrigal, director y cofundador de “Mi compa”, una plataforma que nació ligada al seguro de automóviles, pero enfocada al mercado no bancarizado dijo que “nos percatamos que siete de cada 10 coches en México no tienen seguro, y buscando las razones del por qué, nos dimos cuenta que solo 34 por ciento de la población cuenta con una tarjeta de crédito, y más allá, que solo 47 por ciento posee una de débito asociada a una cuenta bancaria”.

El problema, dijo, radica en que “en muchas aseguradoras o brokers tradicionales se requiere de una tarjeta para comprar el seguro a meses sin intereses, sobre todo porque es muy difícil que una persona pueda pagar su seguro de contado, entonces empiezan a haber este tipo de barreras y (las aseguradoras) no aceptan efectivo muchas veces”.

Además, relató que otra barrera de las compañías aseguradoras tradicionales es que, si una persona tiene un coche de menos del año 2000, no le venden una póliza de cobertura amplia, lo paradójico es que en promedio el parque vehicular en México tiene 14 años y cada vez envejece más.

Indicó que todos estamos expuestos a tener un accidente de auto que en promedio puede ocasionar gastos de entre 25 o 30 mil pesos, “cantidad que significa una parte importante el ingreso de un año de un mexicano, entonces lo que hicimos fue llegar a ese mercado a través de tecnología y redes sociales como Facebook”.

La diferencia

Lo que la plataforma hace, explicó, es crear junto con las principales aseguradoras un producto para que ese 66 por ciento que no tiene tarjeta de crédito o el 53 por ciento que no cuenta con una tarjeta de débito y por la cual no puede acceder a un seguro de auto, pueda contratar una póliza de auto aun cuando su pago sea en efectivo.

Apuntó que decidieron crear un “chatbot” (robot automatizado) con inteligencia artificial que se llama Pamela, que con un lenguaje y términos sencillos, les explica a “los compas” todo lo que les interesa de un seguro, así se cotiza en tiempo real, pues estamos conectados con las principales aseguradoras, la diferencia es que el 80 por ciento de los pagos son en efectivo y en tiendas de conveniencia.

Como intermediario “Mi compa” ofrece la cobertura “chida” que es de responsabilidad civil; la “medio cachete” que corresponde a cobertura limitada y “la perrona” que es un seguro con cobertura amplia; lo novedoso es que es por Internet, además que los pagos son mensuales y contrario a lo que pensaban −dijo− la cobertura promedio es de 4 mil 700 pesos.

Madrigal, explicó que tienen como meta llegar a los 30 mil clientes activos al cierre de 2021, y alcanzar las 100 mil pólizas para el siguiente año y en primas −dijo− que hasta junio registran casi 300 mil dólares y esperan cerrar el año con dos millones de dólares en primas.

Regularmente los precios de las pólizas varían en función de la entidad, modelo, tipo de vehículo, edad del consumidor.

De no tener un seguro en caso de llegar a tener un robo o accidente podrías perder tu patrimonio.

Es posible asegurar una unidad legalizada, solo basta el INE, tarjeta de circulación, pedimento y el título del propietario.

De acuerdo a BBVA es importante revisar los siniestros que están cubiertos por el seguro y sus exclusiones.