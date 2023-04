El ‘hermano incómodo’ de Gautam Adani se retira misteriosamente tras escrutinio por sus fortunas

Han pasado tres meses desde que un vendedor en corto en Nueva York sacudió el imperio de Gautam Adani, eliminando casi 120 mil millones de dólares en valor de mercado, vigorizando al partido de oposición de la India y estimulando al máximo tribunal del país a investigar.

Aún así, las preguntas planteadas por Hindenburg Research persisten. La principal de ellas: ¿Cuál es el alcance de los tratos del Grupo Adani con el hermano mayor de Gautam, Vinod?

Según Hindenburg, Vinod Adani ha desempeñado un papel fundamental en la perpetuación de lo que supuestamente es “la mayor estafa en la historia corporativa”. Grupo Adani, que no ha sido acusado de ningún delito, ha negado las acusaciones.

Pero a fines de febrero, a medida que aumentaban las preguntas y los precios de las acciones de Adani Group se desplomaban, Vinod renunció como director de tres compañías conectadas a la mina de carbón de la familia en Australia, en la que ha apostado miles de millones de dólares.

Estas renuncias, que no se habían informado anteriormente, ocurrieron pocos días antes de que la Corte Suprema de la India ordenara a un comité investigar si los reguladores no habían supervisado a Grupo Adani. Mientras tanto, la Junta de Bolsa y Valores de la India está examinando si algunas transacciones entre el grupo y Vinod se divulgaron correctamente.

A medida que los tratos de Adani son objeto de un renovado escrutinio, sale a la luz más que plantea preguntas sobre la gobernanza, las revelaciones y si el conglomerado se ha beneficiado de su cercanía con el gobierno del primer ministro Narendra Modi y su importancia en el cumplimiento de su agenda.

Hay mucho en juego: la gran ambición de Modi de convertir a la India en una superpotencia económica ha sido clave para el impresionante ascenso del Grupo Adani en la última década de un jugador regional a un gigante de la infraestructura. Pero el informe de Hindenburg ha puesto nerviosos a algunos inversores y aliados políticos. Y ha envalentonado al principal rival de Modi, el Partido del Congreso, para mantener las acusaciones al frente y al centro.

Los documentos relacionados con el proyecto minero australiano, conocido como Carmichael, proporcionan una mirada fragmentada, a menudo incompleta, al funcionamiento interno del imperio Adani. Pero en conjunto, ilustran por qué algunos llaman a Vinod el poder silencioso detrás del ascenso de su hermano.

En un comunicado, un representante del Grupo Adani dijo que Vinod, además de ser accionista de ciertas entidades, no tenía ningún papel de gestión en el desarrollo de la mina Carmichael o su infraestructura relacionada. Vinod no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico.

Carmichael: el proyecto costoso de Grupo Adani

Hace años, en la cuenca de Galilea de Queensland, el Grupo Adani comenzó su impulso por el carbón australiano. Enterrados en el suelo hay vastos depósitos que podrían alimentar una India en ascenso, incluso cuando la Tierra se sobrecalienta. El proyecto Carmichael es una de las mayores empresas del grupo.

Bloomberg News revisó cientos de páginas de presentaciones que cubren diferentes partes del proyecto. Una y otra vez, el rastro de papel conduce de vuelta a Vinod Adani.

Utilizando un laberinto de entidades bajo su competencia en al menos cuatro jurisdicciones, Grupo Adani descargó deuda y recibió más de 1 mil millones de dólares de su dinero para ayudar a financiar el proyecto, indican los documentos.

La profundidad de su participación muestra un punto clave de discordia entre el Grupo Adani y sus críticos, incluido Hindenburg.

El informe del vendedor en corto del 24 de enero dijo que docenas de compañías fantasmas controladas por Vinod habían movido miles de millones de dólares dentro y fuera de las compañías del Grupo Adani, aparentemente para embellecer los precios de las acciones y los resultados financieros. Las presentaciones regulatorias fragmentarias dieron una idea de cómo fluyó el dinero, pero la divulgación fue escasa y pareció incumplir los requisitos legales para las transacciones con partes relacionadas, dijo Hindenburg.

En respuesta, Grupo Adani reconoció que Vinod es parte del grupo de accionistas familiares, grupo promotor, en el lenguaje indio, y dijo que hizo todas las divulgaciones requeridas. Rechazó en gran medida las preguntas sobre los asuntos comerciales del hermano, diciendo que son irrelevantes dado que no es gerente de las empresas públicas del grupo o sus subsidiarias cerradas.

Bloomberg News informó más tarde que tiene una cabina en la oficina de Dubai de Adani Global FZE, un distribuidor de productos básicos propiedad de una de las empresas que cotizan en bolsa de la familia, y pasa dos o tres horas diarias allí. Cuando se le preguntó sobre esto, un representante del Grupo Adani repitió que tales consultas “no eran relevantes”.

Para Hindenburg, la respuesta de Grupo Adani a las preguntas sobre Vinod fue una admisión tácita de que, en el mejor de los casos, sigue selectivamente las leyes de divulgación para las transacciones con partes relacionadas, y ofusca la verdadera amplitud de su participación.

El papel de Vinod Adani

En un informe del 21 de marzo titulado “Adani Group: The Known Unknowns”, los analistas de S&P Global Ratings dijeron que “cualquier transacción con el hermano y las entidades en las que es beneficiario debe divulgarse como transacciones con partes relacionadas”. Agregó que las calificaciones de Grupo Adani podrían reducirse si las investigaciones descubren “irregularidades graves”, como préstamos con partes relacionadas no revelados previamente o informes erróneos.

Grupo Adani informó que “rechaza enérgicamente” las sugerencias de que el conglomerado no ha seguido las regulaciones y normas contables.

“Confiamos en que todos nuestros negocios cumplen plenamente, se divulgan adecuadamente y se llevan a cabo en el mejor interés de los accionistas de las compañías que cotizan en bolsa de Grupo Adani”, dijo un representante.

Cuatro expertos legales que hablaron con Bloomberg News dicen que hermanos como Gautam y Vinod, por definición, son partes relacionadas, lo que garantiza la divulgación de todos los acuerdos comerciales.

Pero hay espacio para la ambigüedad: varias leyes diferentes rigen este tema en la India, y conceptos como influencia y relaciones son legalmente elásticos. Las capas de subsidiarias administradas por otros pueden ayudar a poner suficiente distancia entre los miembros cercanos de la familia para eludir la definición técnica de una transacción con partes relacionadas, dijo Vikramaditya Khanna, profesor de derecho en la Universidad de Michigan.

“La ley a menudo querrá alguna prueba de que la persona fue influyente”, dijo. “Pero demostrar que es ‘influyente’ es complicado”.