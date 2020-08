Wall Street 'tambalea' y registra resultados mixtos

Los principales índices de Estados Unidos tiene resultados mixtos este jueves, presentando una sana toma de ganancias y con los inversionistas asimilando la información económica y financiera, a la espera de mayores noticias desde Washington.

El promedio industrial Dow Jones retrocede 0.2 por ciento, a los 27 mil 922.08 puntos; el índice S&P 500 cae 0.04 por ciento, a las 3 mil 378.76 unidades; y el Nasdaq gana 0.44 ciento, a los 11 mil 60.86 puntos.

Esto se da de validar una agenda modesta en Asia, Europa y asimilando los datos en Estados Unidos.

Sobre el tema de los estímulos en el vecino del norte, no hay señales para que los republicanos y demócratas superen ciertos temas para validar la próxima ronda de medidas económicas, lo que podría poner nerviosos a los inversionistas.

Por otra parte, el presidente Donald Trump ha detenido las medidas arancelarias sobre Europa.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazó una propuesta del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, de reiniciar las conversaciones porque la Casa Blanca no se había movido ante las demandas de un paquete más pequeño.

Mnuchin indicó que era Pelosi quien se negaba a ceder. Al menos el asesor económico en jefe de la Casa Blanca, Larry Kudlow, no está demasiado preocupado por el estancamiento, y precisó que la economía "va muy bien en este momento" y no se verá perjudicada si las dos partes no se ponen de acuerdo, algo en lo que los mercados parecen coincidir.

A los inversionistas les preocupa que el vencimiento el mes pasado de los 600 dólares adicionales en beneficios de desempleo semanales probablemente deje menos dinero en los bolsillos de los trabajadores y afecte el gasto de los consumidores, convirtiéndose en un lastre para la economía.

En datos económicos, las cifras del Departamento del Trabajo estadounidense revelaron que las solicitudes iniciales por desempleo, una forma de medir los despidos, cayeron en 416 mil peticiones y se ubicaron en 963 mil solicitudes, desde el millón 191 mil.

En tanto, las solicitudes continuas bajaron al rango de los 15 millones 486 mil.

Las solicitudes iniciales de desempleo cayeron poniendo fin a una racha de 20 semanas de resultados por encima de 1 millón.

Los datos sugieren que la economía se recupera a medida que reabre.

Los precios del petróleo muestran pocos cambios con respecto al día de ayer, mientras que varios metales muestran ganancias, en particular los metales preciosos.

El precio del oro avanza 0.44 por ciento a mil 924 dólares por onza, mientras que la plata avanza 2.75 por ciento a 26.20 dólares por onza.

En el caso de ambos metales, las ganancias se deben a una corrección a las fuertes caídas del martes y al debilitamiento del dólar estadounidense, pues se vuelve más accesible asumir posiciones en dichos metales.

En México, los índices retroceden antes de la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico).

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) desciende 0.55 por ciento, a los 38 mil 423.05 puntos. El FTSE BIVA cae 0.6 por ciento, a 788.33 unidades.

Se anticipa un recorte a la tasa de interés de 50 puntos base a 4.5 por ciento, su nivel más bajo desde 2016.

De confirmarse, sería el décimo recorte a la tasa de interés desde agosto de 2019, cuando se ubicaba en 8.25 por ciento y acumularía desde esa fecha, un ajuste de 375 puntos base.