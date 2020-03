Wall Street suele estar 'atado al escritorio'... pero el coronavirus cambia las cosas

Es una frase familiar en los ajetreados días de negociación en Wall Street: 'Estoy atrapado en el escritorio'. Pero ahora está adquiriendo nuevos significados.

Después de pasar años mejorando las mesas de negociación con análisis de vanguardia, acceso rápido a lugares externos y capas de vigilancia, a los bancos les resulta difícil reubicar a sus operadores humanos, y más en el contexto del mortal coronavirus.

Ahora que la enfermedad llegó a Nueva York, las empresas están tratando de averiguar qué hacer con los ejércitos de empleados que no pueden simplemente iniciar sesión desde una computadora portátil en casa.

"No quieren que su comerciante intercambie acciones de Microsoft desde su sala de estar, simplemente no puede hacerlo", dijo Jim Toes, director ejecutivo de la Asociación de Comerciantes de Seguridad , un grupo de la industria. “Los sistemas involucrados que están disponibles para los comerciantes en el piso versus su hogar, hay una brecha en eso. No puedes permitir que tomen decisiones desinformadas ”.

Los problemas son innumerables. Las computadoras domésticas y el lento servicio de internet residencial no pueden manejar la gran cantidad de datos y software avanzado necesarios para administrar y ejecutar millones de transacciones diariamente. Los comerciantes pueden tener problemas para acceder a alguna información o lugares. Y trabajar de forma remota abre brechas de cumplimiento, alejando al personal de los teléfonos y computadoras de la oficina que los empleadores monitorean y registran de cerca por mala conducta o toma de riesgos excesiva.

Los bancos de inversión ya estaban nerviosos cuando surgieron noticias esta semana de que un hombre de 50 años que trabajaba en Manhattan había contraído el virus de una fuente desconocida. Con la esperanza de evitar infecciones en los pisos comerciales, las empresas habían restringido el acceso solo a los empleados. Para sus próximos pasos, los ejecutivos de compañías como Citigroup y JPMorgan Chase & Co están desempolvando planes de contingencia más elaborados y considerando aumentar los pisos de operaciones de respaldo.

Al menos dos grandes empresas se están preparando para dividir a los comerciantes en tres grupos, según personas informadas sobre los planes. En un banco, la idea es mantener un grupo en la oficina, otro en una instalación de respaldo y un contingente trabajando desde casa. Sin embargo, a pesar de que los ejecutivos expresan en privado la confianza de que dichos sitios estarán listos, aún se resuelven desafíos logísticos y de cumplimiento considerables.

Los detalles clave incluyen determinar cuántas personas pueden trabajar de manera factible en el hogar, cómo administrar las comunicaciones entre numerosas ubicaciones y cómo separar al personal de ventas y comercio de importancia crítica, posiblemente rotándolos para limitar las probabilidades de que demasiados se enfermen a la vez.

En las últimas semanas, las empresas financieras han estado ejecutando juegos de guerra para practicar sus respuestas a los brotes. La Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros convocó a un grupo para ejecutar escenarios que prueban la continuidad del negocio. Esas sesiones han involucrado al Tesoro de los Estados Unidos y otros reguladores financieros.

"Hay libros de jugadas que las empresas han desarrollado a lo largo de los años", dijo Kenneth Bentsen, líder de Sifma.

Las compañías miembros están discutiendo qué tipos de aprobaciones temporales podrían necesitar de los reguladores para permitir que un gran número de empleados trabajen de forma remota, dijo. Bloomberg LP, la compañía matriz de Bloomberg News, es un miembro asociado del grupo de la industria.

"Si se trata de algo relacionado con una exención de una licencia o requisito temporal, donde te sientas en un lugar determinado cuando haces tu función porque esa es la ley o la política, esas cosas en una emergencia nacional se resolverán", comentó Margaret Tahyar, socia del grupo de instituciones financieras en la firma de abogados Davis Polk. "Si se trata de un riesgo cibernético central, será difícil hacerlo de forma remota".

Los bancos han registrado durante mucho tiempo las conversaciones de los comerciantes para documentar las llamadas con los clientes y evitar la mala conducta, como las apuestas paralelas antes de las órdenes de movimiento del mercado. Ahora las empresas tendrán que encontrar formas alternativas de rastrear y restringir las comunicaciones entre los sitios. Un paso será darles a algunos empleados teléfonos móviles que puedan ser vigilados cuando trabajan de forma remota.

Las compañías están ajustando los planes por hora, enfatizó un ejecutivo de alto rango comercial, pidiendo que no se mencione porque las deliberaciones son confidenciales. La firma de ese ejecutivo ha estado identificando oficinas en EU que podrían recuperarse si sus operaciones principales se interrumpen o se quedan cortas. Los gerentes también están mirando los esquemas de la oficina para determinar cuántas personas pueden caber en los pisos comerciales si los asientos se colocan más separados.

Muchos bancos están evaluando cómo equipar a los comerciantes para que trabajen desde casa con computadoras dedicadas, una variedad de pantallas y conexiones de alta velocidad. Tales esfuerzos no se limitan a las operaciones de Wall Street.

Los gerentes de JPMorgan pidieron que alrededor del 10 por ciento del personal de su banco de consumidores trabaje de forma remota para probar la resistencia de su plan de contingencia, dijeron el martes personas familiarizadas con el asunto. El esfuerzo, llamado 'Proyecto Kennedy', afecta a miles de empleados.

La Bolsa de Nueva York publicó una actualización para los comerciantes el lunes sobre sus planes de continuidad comercial, incluida una prueba de conectividad ante desastres establecida para el 7 de marzo. En caso de que su piso de operaciones histórico ya no esté disponible, el intercambio cambiará exclusivamente al comercio electrónico. El Nasdaq dijo que está preparado para implementar planes de emergencia y reubicar a los empleados si es necesario.

A pesar de que las empresas financieras desempolvan libros de jugadas de crisis anteriores como los ataques terroristas del 11 de septiembre, el huracán Sandy y el brote de SARS, las amenazas planteadas por el coronavirus están demostrando ser un territorio nuevo, con muchos resultados potenciales.

"Tienes que estar pensando en '¿Cuáles son todos los desafíos que podrían causar problemas?', dijo Julie Williams, directora gerente de Promontory Financial Group y excontralor de la Moneda estadounidense en funciones. "Las pandemias no han estado en la cima de las listas de personas".

Las presiones sobre los resultados comerciales pueden venir en una variedad de formas, dependiendo de cuánto dure la crisis, escribieron analistas de Fitch Ratings en una nota el martes.

Si bien la reciente volatilidad podría aumentar los ingresos por un momento, los volúmenes de transacciones "podrían disminuir una vez que los inversores y las empresas hayan reajustado sus carteras", dijeron los analistas . Y luego, "las actividades comerciales también podrían verse presionadas si los bancos tienen que promulgar cambios operativos para garantizar la continuidad del negocio, o si una parte importante del personal de los bancos tiene que trabajar desde su casa o desde ubicaciones externas".

Con asistencia de Esteban Duarte , Ben Bain , Jenny Surane , Gillian Tan y Sridhar Natarajan*