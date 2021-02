Wall Street registra resultados negativos durante este viernes

Los principales índices en Estados Unidos registran este viernes resultados negativos, presionados por ante el retorno de los bonos gubernamentales y nerviosismo por la inflación.

El Promedio Industrial Dow Jones cae 0.98 por ciento, a los 31 mil 93.80 puntos; el índice S&P 500 desciende 0.74 por ciento, a las 3 mil 800.30 unidades, y el Nasdaq baja 0.5 ciento, a los 13 mil 53.31 puntos.

“Más tarde se espera que la Cámara de Representantes apruebe el paquete de estímulos de 1.9 billones de dólares propuesto por Joe Biden. No obstante, es probable que no se incluya el aumento al salario mínimo a 15 dólares, ya que, de acuerdo con la parlamentaria Elizabeth MacDonough, dicha propuesta no cumple con los requisitos para entrar dentro de la reconciliación presupuestaria, por lo que se necesitan 60 votos para aprobar la medida”, mencionó Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base.

Agregó que en los últimos días, “el rango de cotización fue amplio, debido a las presiones al alza en las tasas de interés en el mercado de bonos de EU. Esta mañana los bonos parecen haberse estabilizado, con la tasa a 10 años mostrando una disminución de 5.8 puntos base y ubicándose en 1.46 por ciento”.

En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos se publicó el reporte mensual de ingreso y consumo personal referente a enero.

Durante el primer mes del 2021, los ingresos personales aumentaron a una tasa mensual de 10 por ciento. La tasa de ahorro se ubicó en 20.5 por ciento y el consumo personal avanzó a una tasa mensual de 2.4 por ciento.

Para el caso de México, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) retrocede 0.03 por ciento, a 44 mil 297.34 puntos. El FTSE BIVA avanza 0.01 por ciento, a 909.48 unidades.

La balanza comercial de mercancías de enero, registró un déficit de mil 236 millones de dólares, siendo el primero tras siete meses de superávits, de acuerdo con cifras originales.

En enero, el valor de las importaciones de mercancías alcanzó 33 mil 941 millones de dólares, monto que implicó un descenso anual de 5.9 por ciento.

El valor de las exportaciones de mercancías en enero de este año fue de 32 mil 704 millones de dólares, lo que representó un descenso anual de 2.6 por ciento.

