Wall Street cierra en alza impulsado por tecnológicas y menor temor por coronavirus

Los precios de las acciones subieron este lunes en la Bolsa de Valores de Nueva York, gracias al buen desempeño de las empresas tecnológicas y al calmarse los temores por el brote del coronavirus en China.

El índice S&P 500 cerró con un alza de 0.73 por ciento, a 3 mil 248.92 unidades; el promedio industrial Dow Jones subió 0.51 por ciento, a 28 mil 399.81 puntos, y el tecnológico Nasdaq avanzó 1.34 por ciento, a 9 mil 273.4 unidades.

Las acciones tecnológicas lideraron el avance, mientras que las compañías energéticas e industriales se desplomaron.

El sector tecnológico subió: Microsoft ascendió 2.44 por ciento, a 174.38 dólares, e Intel avanzó 0.77 por ciento, a 64.42 dólares por título.

Las acciones estadounidenses se recuperaron de la peor semana en seis meses, ya que los inversores especularon que los esfuerzos para contener el coronavirus minimizarán el daño duradero a la economía estadounidense.

El índice S&P 500 avanzó cuando China agregó estímulo en un esfuerzo por apuntalar su economía y los datos de fabricación estadounidenses superaron las estimaciones.

"A corto plazo, los mercados de valores están en riesgo y aún no hemos visto los tipos de caídas que vimos durante el SARS", dijo Ed Campbell, gerente de cartera y director gerente de QMA, en una entrevista telefónica. "La lección de la historia es que los activos de riesgo no tocan fondo hasta que el número neto de nuevos casos alcanza su punto máximo y no está claro que hayamos llegado a ese punto".

La propagación del cornoavirus mantuvo a los inversores nerviosos el lunes después de que las acciones estadounidenses tuvieron la peor semana desde agosto debido a la preocupación de que el crecimiento económico se tambaleará a medida que se propague el virus.

Con información de Bloomberg