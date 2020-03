Volatilidad por el Covid-19 alarga la sequía de financiamiento accionario: Bolsas

El recrudecimiento de la aversión al riesgo por el coronavirus en los mercados financieros alargará la sequía que registra el financiamiento en el mercado accionario mexicano, reconocieron las dos bolsas de valores que operan en el país.

“Ciertamente el apetito de los inversionistas reflejan esta coyuntura de nerviosismo por este nuevo virus y, probablemente, pudiera haber retrasos (en la salida de nuevas empresas a Bolsa), debido a que se tienen que evaluar las condiciones de los mercados”, aseveró María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

Durante el GritoBIVA del listado de tres fondos de inversión de Más Fondos-Azimut Group, Ariza comentó que el mercado de capitales se está viendo más afectado que el de deuda ante la alerta del COVID-19.

Y es que han transcurrido 27 meses desde el último estreno en el mercado accionario mexicano, lo que se le ha llamado la peor sequía en las últimas dos décadas.

Por otra parte, José-Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), describió que el mercado no sabe el alcance del coronavirus.

“Estamos viendo mucha volatilidad porque se desconoce el impacto económico, financiero y social del virus. Donde sí se está viendo el impacto es en algunas empresas de sectores en particular, donde tuvieron que suspender servicios y se ha visto afectada en la parte de exportaciones e importaciones. Es algo que los inversionistas, incluso, no saben medir”, reconoció Bosch.

Al terminar el campanazo conmemorativo de la iniciativa Ring the Bell for Gender Equality, el director general de la BMV aseguró que la volatilidad no ayuda a que haya nuevas colocaciones.

“El tener menos volatilidad y mejores valuaciones nos ayudaría a tener colocaciones. Esperamos que el impacto sea lo menos posible y sea temporal y se pueda retomar el rumbo de los mercados que traían a nivel global y local.

Por lo pronto, María Ariza afirmó que pese a esta volatilidad pueden abrirse espacios y periodos de oportunidades.