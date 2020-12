Si hasta 'Arya Stark' lo hace, ¿debo comprar bitcoins?

Lo más probable es que te sientas atrasado.

Posiblemente sepas que el bitcoin ha estado aumentando nuevamente, que es una criptomoneda, que de repente se convierte en el tema favorito de todos cuando su valor aumenta o desciende, y que ha existido el tiempo suficiente como para que conozcas más sobre ella de lo que sabes ahora.

No te preocupes. Hemos vuelto a lo básico con asesores financieros para ponerte al día y ayudarte a responder una pregunta que puede latente en tu mente últimamente: ¿debería comprar bitcoins? ¿Cómo lo hago?

Cada vez que Dan Herron escribía "cómo invertir en bitcoin" en Google, obtenía "10 millones de fuentes y ninguna autoridad".

Esto se refería al asesor financiero de Elemental Wealth Advisors en San Luis Obispo, California.

Quería aprender sobre la criptomoneda para sus clientes millennials y, por supuesto, había estado observando el aumento del precio del activo este otoño.

Así que recientemente asistió a una conferencia de bitcoin de dos días. Eso lo dejó con más preguntas que respuestas y la sensación de que la cultura en torno a la moneda podría ser un poco (demasiado) 'tambaleante'.

Luego encontró Coinbase. El mercado de cambio de moneda digital más grande de Estados Unidos y el más utilizado en Reino Unido, representa cada vez más la ruta principal para que los inversores individuales compren bitcoin en muchos países.

La bolsa está registrada en EU con la Financial Crimes Enforcement Network y tiene una licencia de dinero electrónico de la Financial Conduct Authority en Reino Unido.

Otros intercambios importantes incluyen Kraken, Bittrex y Binance, el mayor de divisas digitales al contado del mundo por volumen de operaciones.

Los intercambios suelen cobrar tarifas de varios por ciento para depositar fondos y comerciar. Es posible que los usuarios también deban pagar tarifas de tipo de cambio si la bolsa solo opera en una moneda extranjera.

Para Herron, configurar una cuenta era muy parecido a registrarse en Robinhood, la plataforma digital de negociación de acciones.

Durante las vacaciones de Acción de Gracias, ingresó sus datos bancarios locales, verificó su identidad y luego compró 100 dólares en bitcoin transfiriendo dinero a su nueva cuenta. La tarifa de negociación fue de alrededor de 3 dólares.

El bitcoin puede ser la moneda digital más famosa del mundo, pero está lejos de ser la única moneda del universo.

En los últimos años, una gran cantidad de nuevas criptomonedas han ingresado al espacio, incluidas ethereum, ripple y tether.

Incluso Facebook lanzó un proyecto de criptomonedas en 2019, luego llamado Libra, pero casi de inmediato provocó un retroceso regulatorio. La asociación detrás del proyecto ahora ha cambiado de nombre a Diem.

El caso de bitcoin como inversión a más largo plazo

El inversor multimillonario Mike Novogratz ha dicho que está viendo "toneladas de nuevos compradores" en medio de "poca oferta" para el bitcoin.

El fundador de Galaxy Digital no ha sido tímido acerca de sus puntos de vista sobre la moneda digital y aseguró el mes pasado que podría alcanzar los 65 mil dólares (ahora está en alrededor de 19 mil dólares).

Le estaba respondiendo en Twitter a Maisie Williams, quien interpreta a 'Arya Stark' en Game of Thrones. Preguntó a sus 2.7 millones de seguidores si debería invertir en la criptodivisa.

Otras celebridades que han respaldado anteriormente al bitcoin y sus pares incluyen a Snoop Dogg, Ashton Kutcher y Mike Tyson.

Herron, de Elemental Wealth, ve al bitcoin como parte de una conversación más amplia, particularmente con inversores más jóvenes que tienen un horizonte temporal de 25 a 30 años y una inclinación por las finanzas digitales.

No recomendaría a nadie que se apresure a poner sus ahorros de emergencia en la criptomoneda. Pero sí lo ve como parte de una combinación general que podría "aumentar un poco sus ganancias" en el entorno actual de tarifas bajas.

“Podría considerarlo si tiene la capacidad de poner el 5 por ciento de su cartera ahí y dejar que suba y ver qué sucede”, afirmó.

Theresa Morrison, fundadora y socia de la asesoría financiera Beckett Collective, con sede en Tucson, también ve al bitcoin como una inversión en el futuro.

Ella siente que como "la moneda nativa de internet", puede funcionar bien como cobertura contra la inflación si los clientes tienen pequeñas cantidades, como alrededor del 1 por ciento del valor de su cartera.

Otros se preocupan por su volatilidad

Por otro lado, el bitcoin "carece de algo de la integridad básica de un mercado real", precisó esta semana Gary Cohn, exjefe económico de Donald Trump y exlíder de Goldman Sachs Group.

“Parte de la integridad de un sistema es saber quién es el propietario y saber quién lo tiene y saber por qué se transfiere”, aseveró.

“El sistema bitcoin de hoy no tiene transparencia. Entonces, hay muchas personas que se preguntan por qué necesitaría un sistema que no tenga una pista de auditoría ".

La cadena de bloques de bitcoin registra cada transacción en un libro mayor público. Sin embargo, no revela los nombres de las personas u organizaciones que compran y venden el activo digital, solo una cadena de caracteres aleatorios.

Dana Menard, fundadora y directora ejecutiva de Twin Cities Wealth Strategies, es optimista sobre el desempeño de la divisa digital, pero tiene preocupaciones regulatorias.

“Sin la aprobación de la SEC, lo difícil para el bitcoin es la falta de supervisión y la especulación del Salvaje Oeste que ha provocado que los precios hagan grandes movimientos en cortos períodos de tiempo”, puntualizó, refiriéndose a la Comisión de Bolsa y Valores de EU.

Además, Menard insta a tener precaución al consultar consejos sobre bitcoin en línea. "No está regulado, por lo que todos pueden dar consejos", detalló, y agregó que no todos tendrán en mente los mejores intereses del inversionista individual.

“A mí me parece el oro de los tontos”, dijo Mike Caligiuri, fundador y director ejecutivo de Caligiuri Financial en New Albany, Ohio.

El planificador de pago único se preocupa principalmente por la volatilidad de la moneda. "Es una clase de activos relativamente nueva que tiene un historial relativamente no probado".

Debido a esto, Caligiuri está en desacuerdo con un estribillo común de los defensores de bitcoin: que sirve como una cobertura útil en una cartera porque no está correlacionado con el desempeño de los mercados de acciones o bonos o de las materias primas.

“Los inversores no solo quieren activos en su cartera que no estén correlacionados”,afirmó.

“Quieren activos en su cartera que no estén correlacionados y activos que creen con un alto grado de certeza aumentarán con el tiempo”.

Para Caligiuri, el bitcoin aún no ha hecho su caso lo suficientemente fuerte. No recomienda la criptomoneda para ninguno de sus clientes.

Con la asistencia de Suzanne Woolley y Emily Cadman

