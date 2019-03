Regresará apetito por emergentes tras decisión de la Fed, anticipan analistas

Los mercados financieros de países emergentes podrían recuperar este año lo perdido durante 2018.

De acuerdo con analistas, los planes de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunciados el miércoles sobre ya no mover su tasa de referencia les ha devuelto el atractivo, pues las monedas podrían revaluarse frente al dólar y los bonos conservarán diferenciales atractivos respecto a los bonos del Tesoro.

“Si la Fed se mantiene en esa posición a lo largo del año, eso debería reducir la presión sobre los flujos de capital de mercados emergentes”, explicó en entrevista con El Financiero Scott Johnson, economista de Bloomberg Economics. “Una pausa más prolongada de la Fed y el relajamiento de las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China deberían respaldar a estos mercados”.

En la misma línea, Gordon Fraser, director de portafolio de acciones de mercados emergentes (ME) de BlackRock y quien administra nueve fondos orientados a esas regiones, dijo a Bloomberg que cree que las acciones de esos países recuperarán gran parte de sus pérdidas del 2018 durante este año, luego de que la liquidez estaría de regreso.

“Hay una correlación de mercados emergentes con las divisas y los bonos, por lo que éstas se benefician de un dólar más débil”, puntualizó.

Por otro lado, en una postura más cautelosa, Jorge Mariscal, jefe de inversiones de mercados emergentes de UBS, explicó en entrevista que los países en desarrollo todavía enfrentarán riesgos, principalmente el de una desaceleración económica.

“Los ME en los próximos meses se balancearán sobre una cuerda floja donde por un lado están los beneficios de una extensión de la amplia liquidez global que los bancos centrales parecen estar dispuestos a proveer dada la desaceleración de sus economías, y por el otro el riesgo de que vayamos a una recesión global. Crecimiento o liquidez”, comentó a El Financiero. "Bajo los supuestos razonables de que las políticas monetarias y fiscales de los ME evaden una recesión, y que no haya sorpresas inflacionarias, uno puede pensar en un ambiente Goldilocks (ni muy caliente, ni muy frío) para mercados emergentes”, agregó el especialista.