¿Qué esperan los mercados para este miércoles 16 de octubre?

Durante las operaciones de mitad de semana, el radar de los participantes financieros estará en la publicación del libro Beige de la Reserva Federal (Fed), reportes trimestrales en el mercado local y en Wall Street, así como la intervención de autoridades económicas.

México

La información del día provendrá del sector accionario, con los resultados del tercer trimestre del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Analistas consultados por Bloomberg estiman que el principal centro bursátil del país reporte beneficios por acción de 0.595 pesos por acción y ventas que hayan aumentado alrededor de 6.8 por ciento durante el tercer trimestre.

Estados Unidos

Los datos iniciarán a partir de las 6:00 horas, con la información de la Asociación de Banqueros Hipotecarios que dará a conocer el número de solicitudes de hipotecas al 11 de octubre. El último dato reportado una semana antes reveló que las peticiones aumentaron 5.2 por ciento.

Más tarde, a las 7:30 horas, el Buró de Censos publicará las cifras de las ventas minoristas durante septiembre. Analistas consultados por Bloomberg estiman que los ingresos en ese sector aumentaron a una tasa mensual de 0.3 por ciento, ligeramente por debajo del 0.4 por ciento reportado durante agosto.

A las 9:00 horas, el mismo organismo dará a conocer los inventarios de negocios durante agosto. Analistas consultados por Bloomberg estiman que los inventarios se hayan reducido al 0.2 por ciento desde el 0.4 por ciento reportado durante julio.

A las 9:45 horas, Charles Evans, presidente de la Fed de Chicago participará en un evento sobre economía y política monetaria. Al mediodía, Robert Kaplan, presidente del Fed de Dallas hablará en Austin, Texas.

En resultados de los corporativos, antes de la apertura de operaciones se espera la publicación del reporte Bank of New York Mellon, PNC Financial Services, Bank of America Merril Lynch, entre otros. Al cierre del mercado se espera el de Netflix.

Europa

Los datos estarán dominados por el registro de vehículos durante septiembre en Inglaterra, Italia, Alemania y Francia.

Además, se contará con indicadores de la inflación en la Zona del euro, Italia y Alemania.