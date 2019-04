¿Qué esperan los mercados para el miércoles 17 de abril?

Durante las operaciones de mitad de semana, el radar de los participantes estará en la publicación del libro Beige de la Fed y reportes trimestrales de empresas tanto en el mercado local como en Wall Street.

MÉXICO

Durante la última sesión de esta semana corta en los mercados locales, la agenda estará dominada por la publicación de los reportes trimestrales de dos emisoras: Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) y Kimberly Clark de México.

ESTADOS UNIDOS

Los datos iniciarán a partir de las 6:00 horas, con la información de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, que dará a conocer el número de solicitudes de hipotecas al 12 de abril. El último dato reportado una semana antes reveló que las solicitudes cayeron 5.6 por ciento.

A las 7:30 horas, el Buró de Censos publicará las cifras de la balanza comercial durante febrero. Analistas consultados por Bloomberg estiman que el déficit comercial se amplió a 53 mil 400 millones de dólares, dato por encima de los 51 mil 100 millones reportados en enero.

A las 9:00 horas, el mismo organismo dará a conocer los inventarios mayoristas en febrero. Analistas estiman que las ventas hayan mejorado y los inventarios registren un alza de 0.3 por ciento durante el segundo mes del año, cifra por debajo del 1.2 por ciento reportada un mes antes.

La Administración de Información Energética (AIE, por sus siglas en inglés) dará a conocer los inventarios de petróleo y sus derivados al 12 de abril.

Por último, a las 13:00 horas, la Reserva Federal publicará el Libro Beige.

Se esperan los reportes trimestrales de US Bank, PepsiCo, Bank of New York Mellon, entre otros.

EUROPA

Los datos estarán dominados por indicadores de la inflación en Italia, Reino Unido y la Zona Euro. Además, de esta última se esperan datos de la balanza comercial y cuenta corriente.