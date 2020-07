¿Qué esperan los mercados para este miércoles 15 de julio?

En la agenda económica-financiera destacan indicadores del PIB, intervenciones de miembros de la Reserva Federal, política monetaria y reportes trimestrales.

En México, se contará con datos a cargo del INEGI y un conference call de América Móvil; en Europa se tendrá información de la inflación y en Asia destaca información de Japón y China.

MÉXICO

La información dará comienzo en punto de las 6:00 horas, cuando el INEGI publique cifras de las finanzas públicas por estados y municipios durante 2019.

Más tarde, a las 9:00 horas, se llevará a cabo un conference call de resultados trimestrales de América Móvil.

ESTADOS UNIDOS

También se tendrá información a partir de las 6:00 horas, con los datos de la Asociación de Banqueros Hipotecarios que darán a conocer el número de solicitudes de hipotecas al 10 de julio. El último dato reportado, una semana antes, reveló que las peticiones aumentaron 2.2 por ciento.

A las 7:30 horas, la Fed de Nueva York publicará su índice manufacturero en el distrito durante julio donde se estima que haya repuntado a las 10 unidades.

A las 8:15 horas, la Fed tendrá listos los datos de la producción industrial durante junio. El pronóstico del mercado es que este dato haya mostrado un aumento de 4.4 por ciento mensual.

Más tarde, a las 9:30 horas, la Administración de Información Energética revelará los inventarios de petróleo al 10 de julio.

Media hora después Patrick Harker, presidente de la Fed de Filadelfia, disertará sobre el panorama de la economía.

A las 13:00 horas, la Reserva Federal publicará el Libro Beige, este informe da un panorama sobre las condiciones económicas actuales en cada uno de los 12 distritos de la Fed.

En resultados corporativos, se esperan los reportes de Goldman Sachs, Bank Of New York Mellon y PNC Financial Services.

EUROPA

La información a seguir serán las cifras de la inflación en Reino Unido e Italia.

ASIA

La agenda cuenta con indicadores de la producción industrial en China y el PIB al segundo trimestre del año. Además, en Japón se conocerá la decisión de política monetaria.