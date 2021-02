Precio del dólar hoy 18 de febrero de 2021

El dólar avanza este jueves, con la mayoría de las divisas recuperándose tras la fuerte depreciación, en un entorno donde las heladas siguen afectando al sector energético y elevando los precios.

De acuerdo con Bloomberg, la moneda se aprecia 0.68 por ciento, a 20.36 unidades, esto en el ámbito interbancario.

En ventanilla bancaria, el dólar se vende en 20.45 pesos, según Citibanamex.

El índice Bloomberg, que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de diez divisas, cae 0.1 por ciento, a mil 128.37 puntos.

De acuerdo con analistas de Grupo Financiero Monex, los inversionistas se sienten más optimistas hacia activos de riesgo, después de que una serie de indicadores económicos estadounidenses que superaron las estimaciones, por otra parte, la expectativa de una pronta aprobación de más estímulos económicos también apoya este sentimiento.

En el mercado de commodities, siguen observándose alzas en los precios de los energéticos, con el WTI sube 0.67 por ciento a 61.55 dólares por barril, alcanzando un máximo no visto desde el 8 de enero del 2020, de 62.26 dólares.

La gasolina aumenta 0.59 por ciento y el gas natural 1.12 por ciento, como resultado de la crisis de energía en el estado de Texas que ha obligado a la suspensión del 40 por ciento de la producción petrolera a nivel nacional.

Otras materias primas también han visto sus precios presionarse. Los metales industriales también inician la sesión con ganancias, ante un aumento en la demanda de China, país que regresa de vacaciones tras las celebraciones del Año Nuevo Lunar.

El precio del cobre alcanzó un máximo no visto desde el 28 de febrero del 2012 de 8 mil 652 dólares por tonelada métrica, mientras que el precio del aluminio tocó un máximo no visto desde el 5 de octubre del 2018, de 2 mil 167 dólares por tonelada métrica. El níquel alcanzó un máximo no visto desde el 8 de septiembre del 2014, de 19 mil 050 dólares por tonelada métrica.

“Es importante señalar que, aunque algunas divisas podrían ganar en el corto plazo por incrementos en los precios de las materias primas, el efecto del choque al mercado energético sobre la economía real es negativo, con repercusiones directas a la economía del sur de Estados Unidos y principalmente México. Ayer por la tarde, el gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que prohibirá la exportación de gas natural hasta el 21 de febrero, para asegurar el suministro de energía en su territorio, ya que millones de usuarios continúan sin servicio”, señaló Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base.

Con información de Rubén Rivera

