Bolsas mexicanas retoman racha bajista ante mensajes opuestos sobre refinería en Dos Bocas

En el segundo día de operaciones, la Bolsa mexicana retomaba las pizarras rojas en medio de pocos indicadores locales y comentarios opuestos entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y su gabinete relacionados con el proyecto de la refinería en Dos Bocas, Tabasco.

El índice de Precios y Cotizaciones (IPC) cayó 0.32 por ciento, que lo ubicó en 41 mil 740.62 unidades. En la misma dirección terminó el FTSE BIVA que tropezó 0.24 por ciento, hasta los 856.27 puntos .

Durante la jornada, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) registró un nuevo récord de importe operado, por 6 mil 974 millones de pesos y un porcentaje de participación de mercado del 32.31 por ciento.

En la mañana de este martes destacaron los comentarios del subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien dijo en una entrevista publicada por el Financial Times que la administración federal había decidido suspender temporalmente el proyecto de construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco.

Herrera también mencionó que el proyecto de construcción de la refinería no se aprobaría hasta que no se tenga la planeación completa y se confirme que el presupuesto no excederá los 8 mil millones de dólares.

Sin embargo, dos horas después, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuestionado sobre estos comentarios, manifestó lo contrario y dijo que su Gobierno planea seguir adelante con el proyecto y que México puede pagar tanto una refinería como una inversión en Pemex.

A estos comentarios se unió Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), quien señaló que el subsecretario Herrera debería retirar sus comentarios.

A nivel accionario, los títulos perdedores estuvieron encabezados por Alsea que retrocedió 3.15 por ciento, seguido de Banregio, FEMSA y Genomma Lab.

En el lado contrario se ubicaron las acciones de Industrias Peñoles que subieron 3.35 por ciento, seguida de Grupo Televisa, Grupo México y Banco del Bajío.

En otras latitudes, en Wall Street los mercados se apuntaron una jornada con sesgo mixto.

Los indicadores S&P 500 y el Nasdaq fueron apoyados por las acciones tecnológicas, un dato de la inflación que permite especular al mercado que la Reserva Federal será paciente en el aumento de las tasas y en medio de la intervención de Robert Lighthizer, negociador comercial, en el Senado.

El promedio industrial Dow Jones retrocedió 0.38 por ciento, a 25 mil 554.66 unidades; el S&P 500 subió 0.3 por ciento, para cerrar en 2 mil 791.52 puntos, y el tecnológico Nasdaq se apreció 0.44 por ciento a 7 mil 591.03 unidades.

En los datos económicos relevantes, la Oficina de Estadísticas reveló que la inflación en Estados Unidos se ubicó en una tasa anualizada de 1.5 por ciento durante febrero, su cuarto descenso consecutivo y por debajo de las estimaciones del mercado.

Estas menores lecturas son consecuencia de una desaceleración moderada de la actividad económica, que ha llevado a la Fed a optar por una postura menos restrictiva y al mercado a especular que no subirán las tasas de interés este año.

Durante su comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado, el principal negociador comercial, Robert Lighthizer, dijo que el Gobierno necesita mantener la opción de aumentar los aranceles a las importaciones chinas como una forma de garantizar que Beijing esté a la altura de cualquier acuerdo comercial.

A nivel bursátil, las acciones de Devon Energy encabezaron las alzas al subir 3.58 por ciento, seguida de Whirlpool con el 3.23 por ciento, Newmont Mining un 3.2 por ciento y Align Technology con el 3 por ciento.

Por el contrario, los títulos que retrocedieron fueron los de Boeing en un 6.15 por ciento, por segundo día consecutivo, luego de que aerolíneas de distintos países decidieron interrumpir los vuelos del popular avión 737 Max 8, situación que llevó a analistas a recortar los precios objetivos de la emisora.

Se sumaron también las pérdidas en los papeles de F5 Networks, Hewlett Packard Enterprise y American Airlines.