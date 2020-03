Petróleo mexicano cae 11.3%, a 13 dólares por barril

El petróleo mexicano cayó 11.31 por ciento, a 13.01 dólares por barril, de acuerdo con información de Petróleos Mexicanos (Pemex) publicada este viernes.

En la semana, este dato representa una disminución de 17.55 por ciento.

En el mercado internacional, el WTI perdió 1.09 por ciento, a los 21.51 dólares por barril. El Brent en Londres bajó 1.24 por ciento, a los 25.10 dólares por barril.

El petróleo disminuyó por quinta semana consecutiva golpeado por un doble frente: el colapso de la demanda debido a la crisis del coronavirus y el aumento de la oferta de los productores que compiten por la cuota de mercado.

Las refinerías en todo el mundo están frenando el consumo a medida que disminuye el uso de combustible con las personas en cuarentena.

La guerra entre Rusia y Arabia Saudita que exacerbó el colapso del crudo este mes no muestra signos de disminuir. El reino se mantuvo firme este viernes, diciendo que no ha tenido ningún contacto con Moscú sobre los recortes de producción o sobre la ampliación de la alianza de productores de la OPEP+. En Rusia, el viceministro de Energía, Pavel Sorokin, dijo que el petróleo a 25 dólares por barril es desagradable, pero no una catástrofe para su país.

El crudo estadounidense ha caído alrededor del 65 por ciento en lo que va del trimestre. El choque ha paralizado a los productores nacionales que se ven obligados a cortar la producción por primera vez en 35 años . La Agencia Internacional de Energía advirtió esta semana que la demanda global estaba en "caída libre" en medio de bloqueos de coronavirus.

Mientras tanto, Irak, el segundo mayor productor de la OPEP, permitirá a las compañías petroleras nacionales aumentar su producción y exportación sin imponer ningún límite.

Argelia solicitó una reunión de emergencia de la junta de la OPEP para discutir los recortes. Se produce cuando uno de los mayores propietarios de superpetroleros del mundo dijo que los barcos se están llenando de crudo a un ritmo récord, a medida que el almacenamiento en tierra disminuye rápidamente.

Con información de Bloomberg