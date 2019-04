Nivel de ingresos, la principal causa de 'estrés' en México: BlackRock

De acuerdo con el estudio de percepción Global Investor Pulse (GIP), de la firma de inversión BlackRock, cerca del 48 por ciento de los mexicanos les preocupa su nivel de ingresos, por encima de temas como la salud, la familia o el trabajo.

El estudio fue realizado en 13 países (Canadá, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Alemania, Suiza, Italia, Singapur, China, Japón, México, Taiwán y Hong Kong) y recoge la opinión de 24 mil 682 inversionistas sobre su percepción del ahorro, la industria financiera, el retiro y el impacto que estos temas tienen en su bienestar.

El estudio también reveló que prever el futuro genera un mayor nivel de tranquilidad entre los mexicanos. A pesar de ello, el 66 por ciento, confesó que no ha comenzado a ahorrar de manera activa y se muestran renuentes a recurrir a opciones de inversión.

“Entre algunos de los motivos por los cuales no han empezado ahorrar los mexicanos se encuentra que el 54 por ciento no invierte por considerar que no tienen suficiente dinero; el 61 por ciento teme perder todo si invierten y el 40 por ciento demanda tener mayor claridad sobre cómo invertir, lo que se explica además por el hecho de que 64 por ciento piensa que invertir es difícil de entender o confuso y el 90 por ciento considera que la tecnología podría ayudarlos a comprender mejor”, se lee en el estudio de la administradora de activos.

Sobre el interés de los mexicanos en acercarse a opciones de inversión, el 76 por ciento de los encuestados mencionó a los asesores financieros como una fuente confiable de información (porcentaje mayor que el de cualquier otro mercado), y el 55 por ciento frente al 30 por ciento de los encuestados prefiere que se les enseñe cómo tomar mejores decisiones financieras en lugar de que solo se les diga qué opciones de inversión deben tomar.

En contraste, la encuesta detectó que el 79 por ciento de aquellos que comenzaron a ahorrar para su jubilación expresa una mayor sensación de bienestar.

Asimismo, aquellos que han tomado la iniciativa de invertir son más felices. El 11 por ciento afirma tener una sensación de bienestar más positiva y el 67 por ciento de ellos cree que invertir es una manera efectiva para sentirse más seguros y estables y mejorar su calidad de vida.

Otro de los aspectos que identificó el estudio es que el interés de los mexicanos sobre la economía ha bajado desde 2017 del 58 por ciento al 50 por ciento.

El porcentaje que tiene inversiones no monetarias ha decrecido ligeramente y el 33 por ciento considera que tener una casa propia es una protección contra la inflación y mejor opción que algún instrumento financiero.

Solo el 20 por ciento de los mexicanos invierte y, de estos, el 71 por ciento invierte en opciones líquidas.