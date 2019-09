Muestra del IPC, sin cambios en su rebalanceo semianual: S&P Índices

La muestra de las 35 emisoras en el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) no cambiará en su rebalanceo semianual, aseguró este miércoles Silvia Kitchener, directora de índices de renta variable de América Latina de S&P Dow Jones Índices.

Las principales razones: la sequía de ofertas públicas iniciales (OPI), la volatilidad y el tamaño del mercado accionario mexicano.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tiene fechada su reconstitución semianual el próximo 20 de septiembre, después del cierre de mercado, de tal forma que el lunes 23 se tendría, en cotización, la nueva muestra del IPC. Sin embargo, en esta ocasión no sucederá de esta forma.

Es poco común que la muestra de las 35 emisoras que conforman al principal índice accionario mexicano no registre cambios, de entradas y salidas de empresas, en su rebalanceo.

“En otros mercados, como el de Estados Unidos, con el S&P 500, por ejemplo, no se dan cambios a la muestra del índice. Sin embargo, en México, el mercado es pequeño, la volatilidad, positiva y negativa, así como la ausencia de ofertas públicas iniciales, podrían ser las causas de que el rebalanceo en el índice no sufra cambios esta vez”, detalló Silvia Kitchener.

Durante su presentación 'Importancia de la familia de índices de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el próximo rebalanceo', la especialista de S&P Índices mencionó que el pasado viernes, de manera preliminar, se anunció que no había cambios en la próxima muestra del IPC, por lo que el anuncio definitivo sería en la misma tónica.

Aclaró que lo que sí cambiará son las ponderaciones de las emisoras que pertenecen al índice accionario mexicano.

Fibras en el IPC

Cuestionada sobre la posibilidad de que la Fideicomisos de Inversión de Bienes Raíces e Infraestructura (Fibras) pertenezcan al IPC, Kitchener aseguró que en un futuro podrán estar dentro de la muestra del índice, pero no será en el corto plazo.

“El mercado aún no está preparado para que el IPC tenga Fibras en su muestra. Hay otros índices, nacionales e internacionales, que tienen Fibras, pero en el caso del IPC aún no es posible. Cuando un índice apenas se forma o se crea, es fácil incluir esos instrumentos, pero con un índice, con la historia del IPC de más de 40 años, no es tan sencillo cambiar las reglas, es un proceso que lleva su tiempo”, dijo la especialista de la firma encargada del rebalanceo del principal índice accionario mexicano.

El IPC se acota a 35 series accionarias que obtienen los puntajes más altos de acuerdo con ciertas métricas y, dentro del universo elegible, se excluyen las Fibras y los fideicomisos hipotecarios, por lo que a pesar de que Fibra Uno cumple con un puntaje alto, no forma parte del IPC.

En otro tenor, Silvia Kitchener explicó que pese a la oferta pública de adquisición de Banco Santander (Santander España), los títulos de Santander, serie B, tiene el 17 por ciento de sus acciones en el mercado, por lo que esta serie seguirá perteneciendo a la muestra del IPC, ya que por regla por lo menos las empresas deben tener un 10 por ciento de acciones flotantes.