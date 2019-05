Medidas de Trump contra Huawei hacen 'tropezar' a Wall Street

Los índices accionarios en Wall Street apuntaron negativos al inicio de la semana, luego de que la batalla del presidente Donald Trump con Huawei golpeó a las acciones tecnológicas y avivó las preocupaciones sobre el comercio.

El promedio industrial Dow Jones perdió 0.33 por ciento, que lo ubican en las 26 mil 679 unidades; el S&P 500 cayó 0.67 por ciento, a los 2 mil 840 puntos, y el tecnológico Nasdaq tropezó 1.46 por ciento, a las 7 mil 702 unidades.

En general, el sector tecnológico cayó cerca de 1.75 por ciento a medida que la guerra comercial impactó directamente a las compañías del sector.

Las empresas tecnológicas estadounidenses están cumpliendo con las severas medidas impuestas por el presidente sobre la firma china Huawei. Google, Intel y Qualcomm suspenderán los negocios con Huawei que requieran la transferencia de productos de hardware y software, excepto los cubiertos por licencias de código abierto, dijo a Reuters el domingo una fuente cercana al asunto.

Tras estas medidas todas están empresas así como otras de chips vieron caer sus títulos en bolsa.

El presidente, Donald Trump parece no tener prisa por regresar a las mesas de negociaciones con China; y a través de una entrevista en medios señaló que está muy contento con la guerra comercial y afirmó que Estados Unidos ha recibido miles de millones de dólares y a China no le va tan bien como a su país. Trump también dijo que la economía asiática no superará a la de su país mientras el siga en la Casa Blanca.

Apple también contribuyó a las caídas en los mercados después de que, HSBC bajó el precio objetivo de sus acciones a 174 dólares. Esto debido a las medidas arancelarias y renovadas preocupaciones sobre las perspectivas económicas de China.

En el mercado accionario, las emisoras que ganaron fueron Nothrop Grumman, que avanzó 2.57 por ciento, acompañado de Darden Restaurants, TechnipFMC y News.

En tanto, en México el mercado accionario local batalló la última parte de la sesión pero finalmente se desligó de sus pares internacionales y amplió a tres las sesiones de ganancias ante la ausencia de datos económicos locales.

El Índice de Precios y Cotizaciones ganó 0.17 por ciento, con lo que se ubicó en 43 mil 519 unidades. En tanto, el FTSE BIVA avanzó 0.22 por ciento a los 888 puntos.

A nivel accionario, los títulos que lideraron los positivos fueron Walmart de México, que ganó 3.88 por ciento, su mayor avance desde el pasado 5 de abril, le siguieron Grupo Carso, Grupo Elektra y Gentera.

Mientras que, las emisoras que cayeron fueron Grupo México, que perdió 1.89 por ciento, acompañada de Genomma Lab, IEnova y Banco Santander de México.