Mayor diferencial de tasas entre Banxico y la Fed, un ‘colchón’ para el peso

Las diferencias en los tonos y el contenido de los comunicados de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y del Banco de México (Banxico), apuntan a que ambos bancos centrales se moverán con desigual velocidad en materia de baja en tasas, situación que puede contribuir a dar apoyo al peso mexicano.

El diferencial de tasas entre Banxico y la Fed se encuentra actualmente en el rango de 6.0 a 5.75 puntos, el más elevado desde marzo del 2009. Esto es el resultado de que la tasa de Banxico se encuentra en 8.75 por ciento, mientras que la de la Fed se ubica en el rango de 2.25 a 2.50 por ciento.

De cumplirse las expectativas dominantes en los mercados, dicho diferencial se ampliaría a un intervalo de 6.25 a 6.0 puntos base a favor de Banxico para finales de este mes.

“Los diferentes balances de riesgos para el crecimiento económico y la inflación prevaleciente en Estados Unidos y México, apuntan a que la Fed bajará mucho antes que Banxico el costo del dinero, lo cual se reflejará en un aumento en el diferencial de tasas que puede contribuir a darle cierto apoyo a la moneda mexicana” declaró Carlos Hernández García, analista de Masari Casa de Bolsa.

Mayores tasas de interés en México con relación a sus similares en Estados Unidos, tiende a generar una mayor competitividad de los activos denominados en pesos.

Después de la publicación de las minutas de la Fed y de los testimonios de su presidente, Jerome Powell, ante Comisiones del Congreso de su país, los mercados están dando por descontado una baja en el costo del dinero, tan pronto como el próximo 31 de julio.

En el mercado de futuros se le da una probabilidad del 82.5 por ciento a que la Fed baje en 25 puntos base a su tasa de referencia, mientras que el restante 17.5 apunta a una disminución de 50 puntos base, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En tanto que tras la publicación de las minutas del Banco de México, dadas a conocer ayer, la probabilidad de una reducción en su tasa de referencia para su reunión del próximo 15 de agosto se ubicó en solamente 19.7 por ciento, menor al 28.8 por ciento reportado el miércoles.

“En nuestra opinión, el tono fue ligeramente dovish, similar a lo percibido en el comunicado. En particular, observamos mayor preocupación sobre el crecimiento y un mejor panorama para la inflación general. No obstante, aún existe una alta incertidumbre y un amplio debate sobre los riesgos para la estabilidad financiera, incluyendo la calificación crediticia de México y, en particular, de Pemex”, con base en la opinión de los analistas de Banorte.

En la última encuesta levantada por Citibanmex, entre especialistas económicos, se reportó que existe una posición unánime de que el próximo movimiento en la tasa de política de Banxico será un recorte de 25 puntos base, pero se difiere con respecto del momento preciso en que dicho cambio tendrá lugar.

El consenso de los analistas espera que el primer recorte en la tasa de referencia desde 2014 se pueda dar en noviembre de 2019, desde la expectativa de diciembre, reportado en el resultado de la encuesta de Citibanamex.