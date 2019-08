Los futuros del S&P 500 caen tras venta masiva ante la guerra comercial EU-China

Los futuros de renta variable se desplomaron este domingo cuando se reanudaron las operaciones, mientras los inversores luchan con la tarea cada vez más compleja de evaluar el impacto de una guerra comercial en la economía y las ganancias corporativas.

Los contratos a septiembre del S&P 500 recortaron sus pérdidas para caer 0.5 por ciento a las 10:57 am (hora local) en Singapur después de retroceder hasta 1.6 por ciento previamente, mientras que los futuros en el Nasdaq 100 disminuyeron en una cantidad similar. Los cambios se dan luego de una venta masiva el viernes, que envió señales sobre una tercera caída del 2 por ciento en agosto, que probablemente sea el segundo mes consecutivo a la baja para las acciones este año.

Los futuros del S&P 500 cayeron un 1.2 por ciento en la apertura .

Las acciones están siendo influenciadas por eventos ocurridos antes y durante el fin de semana. Las acciones se desplomaron el viernes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre una respuesta no especificada al plan de China de aplicar nuevos aranceles a los productos estadounidenses con valor por 75 mil millones de dólares. Después de que los mercados cerraron, dijo que aumentaría los aranceles existentes, a 30 por ciento desde 25 por ciento, que se aplican a alrededor de 250 mil millones de productos chinos, a partir del 1 de octubre. También dijo que una nueva ronda de 300 mil millones de dólares en bienes será gravada al 15 por ciento, por encima del 10%.

"Esta es una especie de norma, en términos de lo que está sucediendo, gran parte de la actividad del mercado ha sido impulsada geopolíticamente y el presidente intensificó la guerra comercial", dijo David Katz, director de inversiones de Matrix Asset Advisors en Westchester, Nueva York. “Pero desafortunadamente, eso es algo con lo que los inversores están viviendo. No hay mucho que uno pueda hacer de manera preventiva de cualquier manera ", agregó.

El tema del intercambio entre Estados Unidos y China borró el efecto de los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien dijo que la economía de Estados Unidos se encuentra en un lugar favorable pero enfrenta "riesgos significativos", lo que refuerza las apuestas de otro recorte en las tasas de interés.

Los movimientos en los futuros por cuatro semanas consecutivas empujaron al S&P 500 casi un 6 por ciento por debajo de su máximo récord establecido el 26 de julio. La volatilidad aumentó en agosto, con más de la mitad de sus sesiones registrando oscilaciones de 1 por ciento o más, aunque las acciones de Estados Unidos están más de 20 por ciento por arriba de los niveles a finales de diciembre.

"Hay muchos inversores o jugadores que están lejos, y es fácil obtener este tipo de volatilidad debido a este hecho", dijo por teléfono, Walter "Bucky" Hellwig, vicepresidente senior de BB&T Wealth Management en Birmingham, Alabama. "'Pero es muy decepcionante ver la liquidación tan dramática al principio", añadió.

El S&P 500, que cerró el viernes a 2 mil 847.11 unidades, se recuperó dos veces de las violentas caídas en agosto. Cuando el índice cayó a 2 mil 844 en los primeros días del mes, los toros enviaron al indicador 3.3 por ciento por arriba en los próximos tres días. Una recuperación prácticamente idéntica ocurrió nuevamente una semana después cuando las acciones cayeron a 2 mil 840.

Los cambios como esos han frustrado a cualquiera que intente trazar un rumbo coherente en el mercado. Las razones de la ansiedad se están acumulando. Los rendimientos de los bonos del gobierno están enviando sombrías señales sobre el futuro económico, con un rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cercano al 1.5 por ciento, mientras que las estimaciones de ganancias corporativas han disminuido. Este domingo, dos de los principales asesores dijeron que Trump tiene la autoridad de obligar a las compañías estadounidenses a abandonar China.

"Para que estos eventos se desarrollen en la víspera de una de las semanas de negociación más lentas del año, se crea un potencial de caída del mercado", dijo Michael O'Rourke, estratega jefe de mercado de JonesTrading.

La venta ha llevado al S&P 500 por debajo de un nivel que coincide con su marca más alta de enero de 2018, lo que significa que las personas que compraron en ese entonces, durante la mayor concentración de la presidencia de Trump, permanecen estancadas. El índice ahora se encuentra a solo 7 puntos por encima de los mínimos establecidos durante los primeros descensos de agosto.

Los compradores intervinieron anteriormente cuando el S&P se acercó a 2 mil 840 en dos ocasiones, impulsado por el optimismo de que la economía es fuerte y la guerra comercial puede resolverse. Si estarán tan seguros después de que Trump tuiteó que Estados Unidos estaría "mejor sin" China es una pregunta abierta, y los inversionistas no hicieron lo mismo este domingo.

"Dado que la desaceleración global ya se ha apoderado y limita el potencial de una recesión, esta incertidumbre adicional no es bienvenida, por decir lo menos", dijo Nathan Thooft, jefe de asignación de activos globales de Manulife Asset Management. “La reacción no me sorprende. Los inversores están reaccionando a una escalada legítima. Dicho esto, hay compensaciones. Claramente, esta es una evidencia aún más clara de la necesidad de más ajustes monetarios y fiscales" , detalló.