EU no renovará exenciones a importaciones de crudo de Irán: Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido no renovar en mayo las exenciones que permiten a algunos países importar petróleo iraní sin enfrentarse a las sanciones estadounidenses, informó la Casa Blanca en un comunicado este lunes.

No obstante, una fuente anónima del Ministerio de Petróleo iraní asegura que Estados Unidos no logrará reducir las exportaciones de crudo a cero, incluso si pone fin a las exenciones otorgadas a los compradores de petróleo crudo iraní, según comentarios recogidos por la agencia de noticias Tasnim.

Es de prever que Estados Unidos anuncie este lunes más adelante que los compradores de petróleo iraní deben terminar pronto con las importaciones o sufrirán sanciones, dijo a Reuters una fuente familiarizada con el tema, lo que provocó una subida del 3 por ciento en los precios del crudo a su nivel más alto en lo que va del año.

"Independientemente de si las exenciones continúan o no, las exportaciones de petróleo de Irán no llegarán a cero bajo ninguna circunstancia a menos que las autoridades iraníes decidan detener las exportaciones de petróleo... y esto no es relevante ahora", dijo la 'fuente informada' a Tasnim.

Estados Unidos, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos "han acordado adoptar las acciones apropiadas para garantizar la satisfacción de la demanda global ante la retirada de todo el petróleo de Irán del mercado", señaló la Casa Blanca.

En Dubaí se informó que Arabia Saudita está dispuesta a compensar cualquier pérdida potencial en el suministro de crudo cuando Estados Unidos acabe con las exenciones a compradores de petróleo iraní, aunque evaluará el impacto sobre el mercado antes de elevar su bombeo, dijo una fuente cercana a las autoridades saudíes el lunes.

La fuente próxima a Riad dijo que cualquier acción por parte del mayor exportador mundial de crudo depende de la certidumbre sobre el fin de las exenciones y sus efectos sobre el mercado petrolero.