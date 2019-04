Estos mexicanos todavía viven de criptomonedas

Santiago Velasco, un mexicano de 30 años, trabajaba en un fondo de inversión estadounidense y a la par era corredor de criptoactivos, sin embargo, en 2016, decidió dedicarse de tiempo completo al trading de monedas digitales, como el bitcoin y ethereum.

A pesar de que los ingresos en ese negocio son variables, como trader de criptomonedas, Velasco gana en promedio más de tres veces lo que obtenía en el fondo de inversión.

“Antes trabajaba en un fondo de inversión estadounidense, renuncié para hacer esto, y ya estaba (el mercado de criptoactivos) en un mercado bajista, ya no estaba tan bien, pero aún así estaba haciendo tres veces (al mes) en comparación con lo que me pagaban allá, entonces no tengo quejas”, dijo Velasco.

Para el trader, su ‘zona segura’ es ingresar por lo menos un bitcoin al mes, independientemente de en cuánto esté valuada, sin embargo, narra, las condiciones del mercado y las personales a veces mueven el objetivo para arriba o para abajo.

“Los ingresos son bastante variables, yo empecé diciendo: ‘te metes uno (bitcoin) al mes’, pues sí, pero a veces las condiciones del mercado, o tú como persona no estás bien, y pues no vas a hacer uno al mes, vas a hacer medio o menos, y de repente hay periodos muy buenos en donde te puedes echar si quieres dos o tres”, expone.

Para Octavio Pacheco, mexicano que es trader de criptomonedas y también trader en la Bolsa de Valores de Nueva York, su ‘zona segura’ está en ganar dos a uno lo que está invirtiendo en los activos digitales.

“La estrategia es ganar dos a uno; ganar dos veces lo que estoy arriesgando, porque a mí me sesga psicológicamente, tengo ya mis experiencias, fijarme un objetivo diario, semanal o mensual, sí me llega a presionar, y la verdad es que mientras yo supere el dos a uno o el tres a uno me va mucho mejor”, detalló.

Pacheco expuso que el 76 por ciento de su capital se concentra en cinco de las monedas más importantes del ecosistema, como por ejemplo, bitcoin, XRP, ethereum, entre otras, sin embargo, asegura, fueron compradas en un buen momento.

La moneda base para Velasco es el bitcoin, no obstante, no le interesan mucho las criptos que compra y vende, sino que se basa más en los gráficos y en el análisis técnico para la toma de decisiones.

“Si voy a ‘tradear’, no a invertir, una visión a semanas, es, si el gráfico se ve bien y aparte hay un evento que venga acompañado de una noticia de una moneda que sea el catalizador, yo entro. Creo que he tradeado 150 monedas diferentes y sin importarme qué hacen y cómo se llaman, ni quién es el programador o la calidad del código”, señaló.

Entrar a ‘tradear’ criptoactivos es más fácil de lo que parece: con una computadora y una cuenta de Bitso (sitio mexicano de compraventa de monedas), ya puedes considerarte un trader.

Sin embargo, Pacheco advirtió que hay que analizar al mercado con detenimiento antes de invertir en él.

“Hay que estudiar bastante si uno piensa meterse a hacer trading en criptodivisas, es un mercado muy volátil, muy riesgoso, y en donde hay sangre están los tiburones, y esa sangre es de todos los traders incautos que no tienen una estrategia”.