El peso avanza 'poco a poco' frente al dólar

El peso tiene movimientos marginales frente al dólar este jueves, cuando aguarda la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico).

De acuerdo con datos de Bloomberg, la moneda nacional se aprecia 0.17 por ciento, que lo ubican en 22.31 unidades por dólar, esto en el ámbito interbancario.

En ventanilla bancaria, el dólar se vende en 22.70 pesos, según datos de Citibanamex.

En la sesión, la divisa nacional toca un mínimo de 22.3059 unidades por dólar a las 5:37 horas, mientras que el máximo del día se ubicó en 22.3916 unidades, registrado a las 16:03 horas del miércoles.

La divisa mexicana mantiene vigente su rango estrecho de cotización que lo ha caracterizado todo el mes.

El índice Bloomberg, que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de diez divisas, baja 0.32 por ciento a los mil 175.35 puntos.

Tanto divisas de economías emergentes, como de economías avanzadas se posicionan frente a la divisa estadounidense.

El ambiente en los mercados es mixto después de validar una agenda modesta en Asia, Europa y asimilando los datos en Estados Unidos.

Sobre el tema de los estímulos en el vecino del norte, no hay señales para que los republicanos y demócratas superen ciertos temas para validar la próxima ronda de medidas económicas, lo que podría poner nerviosos a los inversionistas.

Por otra parte, el presidente Donald Trump ha detenido las medidas arancelarias sobre Europa.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazó una propuesta del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, de reiniciar las conversaciones porque la Casa Blanca no se había movido ante las demandas de un paquete más pequeño.

Mnuchin indicó que era Pelosi quien se negaba a ceder. Al menos el asesor económico en jefe de la Casa Blanca, Larry Kudlow, no está demasiado preocupado por el estancamiento, y precisó que la economía "va muy bien en este momento" y no se verá perjudicada si las dos partes no se ponen de acuerdo, algo en lo que los mercados parecen coincidir.

En datos económicos, las cifras del Departamento del Trabajo estadounidense revelaron que las solicitudes iniciales por desempleo, una forma de medir los despidos, cayeron en 416 mil peticiones y se ubicaron en 963 mil solicitudes, desde el millón 191 mil.

En tanto, las solicitudes continuas bajaron al rango de los 15 millones 486 mil.

Los datos sugieren que la economía se recupera a medida que reabre, aunque también hay aumento de casos en distintas regiones.