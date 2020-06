Jerome Powell y sus colegas de la Fed se enfrentan a su rol histórico ante la desigualdad racial

La pandemia de coronavirus y una ola de disturbios sociales en todo Estados Unidos han puesto de relieve la profunda desigualdad entre blancos y negros en el país. Un cambio de enfoque en el Banco Central de EU también.

Durante décadas, los formuladores de política de la Reserva Federal (Fed) han definido su objetivo de pleno empleo sin tener en cuenta las brechas de larga data entre el desempleo para los estadounidenses blancos y las minorías. Cuando comenzaron a aumentar las tasas de interés en 2015 para protegerse contra la posibilidad de inflación, el desempleo blanco era de 4.4 por ciento, mientras que el desempleo afroamericano era de 8.5 por ciento.

Pero las presiones de los precios nunca se materializaron, lo que provocó que el presidente de la Fed, Jerome Powell, y sus colegas replantearan su marco, incluida la posibilidad de que las disparidades en el mercado laboral puedan reducirse mediante una actitud más relajada hacia la inflación.

El miércoles por la tarde, cuando publiquen sus objetivos para la economía y el empleo en los próximos años por primera vez desde antes de que comenzara la pandemia, pueden reforzar ese cambio de perspectiva.

“Me preocupo por eso todo el tiempo, porque si la política macro va a mantenerse en una línea dura, entonces se está condenando a los afroamericanos a una recesión permanente”, asegura William Spriggs, economista jefe de American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations. “Afortunadamente, y para crédito de Powell y de Janet Yellen, hay que reconocer que escucharon las quejas de muchos de nosotros y se tomaron muy en serio que eso no es pleno empleo”.

Tasa de desempleo

Antes de que la economía estadounidense cerrara, la tasa de desempleo afroamericano estaba cerca de un mínimo histórico en relación con el desempleo blanco en casi 50 años de datos. La proporción se situó en 1.8 en promedio en los 12 meses hasta febrero, lo que refleja una tasa de desempleo un poco inferior al 6 por ciento para los estadounidenses afroamericanos y un poco superior al 3 por ciento para los estadounidenses blancos.

Por lo general, la brecha se reduce durante las recesiones económicas. Sin embargo, en las primeras etapas de las recuperaciones, generalmente se amplía nuevamente a medida que los estadounidenses blancos son contratados más rápido. Solo en las últimas etapas de las últimas tres expansiones, los estadounidenses afroamericanos recuperaron terreno cuando los empleadores del sector privado se enfrentaron a un grupo cada vez menor de mano de obra disponible.

Powell reconoció la forma en que esta dinámica se había desarrollado para las comunidades de bajos ingresos durante la última década en un evento virtual el 13 de mayo, cuando recordó que los líderes de la comunidad lo instaron a dejar que la expansión continuara para reducir el desempleo.

Powell también enfatizó que la Reserva Federal no podría salvar la economía por sí sola, y que el Congreso podría necesitar aprobar más ayuda fiscal para garantizar una recuperación sólida.

La pandemia provocó un aumento del desempleo cuando las empresas cerraron para limitar el contagio. La tasa general se situó en 13.3 por ciento en mayo, con el desempleo afroamericano en 16.8 por ciento en comparación con una tasa de 12.4 por ciento para los estadounidenses blancos.

Brecha de riqueza

El Banco Central de EU ha puesto un mayor énfasis en las disparidades raciales en los resultados económicos durante los últimos años. Los economistas ven una serie de razones para eso.

Para Rhonda V. Sharpe, presidenta de Women’s Institute for Science, Equity and Race en Virginia, disparidades como la brecha de la riqueza entre blancos y afroamericanos estadounidenses se están volviendo más difíciles de ignorar a medida que el país se vuelve más diverso y otros grupos comienzan a ponerse al día.

De acuerdo con William Rodgers, exfuncionario del Departamento de Trabajo que ahora es profesor en la Universidad de Rutgers, tiene mucho que ver con los esfuerzos concertados para presionar por los nombramientos de la Fed, que serían más susceptibles a discutir temas relacionados con la raza y la equidad, incluida la predecesora de Powell, Janet Yellen.

Valerie Wilson, del Instituto de Política Económica de Washington, señala la proliferación de videos virales en las redes sociales que destacan las desigualdades raciales, un factor que se puso en primer plano en medio de una ola de disturbios sociales provocada por la muerte el 25 de mayo de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.

“Aunque no se trata de cuestiones explícitamente económicas, creo que hay algo en ver el evidente racismo y la desigualdad que continúa persistiendo en este país que sirve para elevar la conciencia de las personas sobre la raza y la desigualdad racial en varios aspectos diferentes”, dice Wilson.

Tasas de interés

La Fed no siempre ha estado tan en sintonía con los impactos distributivos de sus decisiones sobre las tasas de interés, según David Stein, un historiador de la Universidad de California en Los Ángeles que estudia los movimientos sociales estadounidenses.

“Paul Volcker, pero también los presidentes de la Fed antes de Volcker, tomaron decisiones para hacer que el crédito fuera tan difícil de obtener y elevaron las tasas de interés tan severamente que socavaron las oportunidades de vida y en el mercado laboral para los trabajadores más marginados, y en particular, los trabajadores afroamericanos”, asegura Stein. “Fueron las alzas en las tasas de interés las que ayudaron a producir la recesión de 1957-58 que catalizó la Marcha a Washington”, la manifestación masiva que ayudó a impulsar la Ley de Derechos Civiles de 1964, señala.

Andrew Brimmer, el primer estadounidense afroamericano en formar parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, compiló informes sobre la situación del empleo en la comunidad afroamericana durante su mandato de 1966-1974. Por esa época, líderes de derechos civiles como Martin Luther King, Jr. y Coretta Scott King luchaban por una garantía de empleo federal.

Creación de empleo

Brimmer a menudo señaló la creación de empleos por parte del Gobierno como un impulsor clave de las ganancias del mercado laboral para los estadounidenses negros, advirtiendo que “el futuro de estos programas de mano de obra claramente es de gran importancia para los afroamericanos, así como para el resto del país”.

El Congreso aprobó la Ley de pleno empleo de Humphrey-Hawkins en 1978, otorgando a la Reserva Federal mandatos para lograr el pleno empleo y la estabilidad de precios. No obstante, los esfuerzos directos de creación de empleo apoyados por personas como Brimmer y los King desaparecieron a principios de la década de 1980, cuando el presidente Ronald Reagan buscó reducir la participación del Gobierno en la economía.

A finales de esa década, la economía se había recuperado de la guerra de Volcker contra la inflación, que había desaparecido en su mayoría, pero en 1989 el desempleo afroamericano estaba en un nivel récord en relación con el desempleo blanco.

Ahora, con el desempleo general en niveles no vistos desde la Gran Depresión, y el desempleo afroamericano igualando el nivel más alto desde principios de la década de 1980, Powell necesita presionar al Congreso y a la Casa Blanca para reanudar una vez más la responsabilidad compartida de garantizar el pleno empleo, según Rodgers.

“Si realmente vamos a bajar las tasas de desempleo afroamericano, entonces necesitaremos más en el lado fiscal”, asegura.

Milton Friedman

Desde el mandato de Volcker, la Fed se ha apoyado fuertemente en un concepto conocido como la tasa natural de desempleo, una idea popularizada por el economista conservador Milton Friedman, que dice que tratar de empujar la tasa de desempleo por debajo de su nivel “natural” dará como resultado una inflación descontrolada.

Durante la recesión de 2007-09, los funcionarios de la Fed aumentaron sus estimaciones de esta tasa natural –suponiendo que el daño a la economía evitaría que tuvieran un desempleo tan bajo como antes de la recesión–, solo para reducirlas nuevamente cuando la inflación nunca se materializaba. Probablemente desestimarán ese marco en el futuro, como Powell reconoció el 13 de mayo.

“Hemos aprendido algo muy fundamental sobre nuestra capacidad para asociar los niveles de desempleo con la inflación, o de hecho otros desequilibrios, y creo que esa es una lección con la que vamos a continuar”, dijo.