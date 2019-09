Dólar opera con ligeros cambios; se vende en 19.92 pesos en bancos

El tipo de cambio del peso con el dólar opera este viernes con cambios marginales.

Durante la semana, los movimientos han sido motivados por el drama político en Estados Unidos, las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo -que han mostrado mensajes opuestos-, y el recorte de 25 puntos base del día de ayer realizado por el Banco de México a la tasa de interés.

Al inicio de la jornada, el dólar se vende en bancos en 19.92 pesos, cifra similar a la reportada el jueves como cierre por Citibanamex.

En el mercado al mayoreo, la moneda nacional muestra ligeras variaciones, con una apreciación de 0.05 por ciento, que lo ubican en 19.6606 pesos por dólar.

En las operaciones overnight, el tipo de cambio tocó un máximo de 19.6763 pesos a las 3:36 horas y un mínimo de 19.5972 pesos a las 4:45 horas.

A nivel internacional, el índice Bloomberg que mide el comportamiento del billete verde con respecto a una canasta de diez divisas retrocede 0.07 por ciento.

En Estados Unidos se publicaron cifras del consumo privado durante agosto, las cuales mostraron que este creció a una tasa mensual de 0.1 por ciento, siendo su menor tasa de crecimiento desde febrero. Esta débil lectura del consumo durante agosto implica un riesgo a la baja para el crecimiento económico estadounidense, lo que puede alimentar la especulación de que la Fed seguirá recortando su tasa de interés y a su vez ocasionar un debilitamiento adicional del dólar.

En el mercado local, el Inegi dio a conocer que la balanza comercial de agosto, mostró un superávit de 775 mil millones de dólares, por encima de los estimados de analistas.

El crecimiento de las exportaciones totales fue de 5.34 por ciento a tasa anual, de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad, ante un crecimiento de 7.91 por ciento de las exportaciones no petroleras, siendo su mayor tasa de expansión desde mayo. No obstante, las importaciones totales cayeron a una tasa de 2.91 por ciento durante agosto, debido en parte a una caída de las importaciones no petroleras que se contrajeron 0.83 por ciento.

"La cifra secuencial negativa de agosto para las importaciones de bienes de consumo no petroleros sugiere un debilitamiento del gasto del consumidor en el 3T219, pero las importaciones más firmes de bienes de capital apuntan a un gasto de inversión más firme después de la gran contracción del 2T19", escribió en una nota de análisis Alberto Ramos, economista en jefe para América Latina de Goldman Sachs.