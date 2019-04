Bolsas europeas operan con ganancias al mediodía

Un freno al Brexit en el Parlamento británico no limitaba las ganancias de los mercados accionarios europeos que rondan este martes máximos de seis meses, al continuar el avance en las plazas asiáticas por las mejores expectativas de la industria en Estados Unidos y China.

De cerrar en los niveles actuales se trataría de la tercera sesión consecutiva al alza, al alejarse de momento el temor a una recesión o un bache más grave en las grandes economías del mundo.

En tanto que la libra esterlina y el dólar volvía a mostrar señales de una renovada fortaleza.

Persistía no obstante la incertidumbre sobre el Brexit, después de que el Parlamento británico no llegara a ningún consenso sobre alternativas al plan del Gobierno de Theresa May.

"Hoy Theresa May reunirá a su gabinete para intentar sacar adelante su propio plan (por cuarta vez), presionando a los parlamentarios con la amenaza de peores alternativas como una prórroga larga o elecciones generales", dijeron analistas europeos.

En el contexto económico, una ligera mejora en el sector industrial a nivel mundial -al menos en China y Estados Unidos- competía por la atención con otro débil reporte de ventas minoristas estadounidenses, la crisis que vive Reino Unido a cuenta del Brexit y una mayor cautela de los bancos centrales, esta vez desde Australia.

La mayoría de bolsas europeas se apuntaba leves ganancias respaldadas por el FTSE 100 británico , que llegó a subir 0.7 por ciento en medio de la alegría de los exportadores ante la cuarta caída de la libra en los cinco últimos días.

Esta situación se debió a que Reino Unido no está más cerca de resolver al caos que rodea su salida de la Unión Europea después de que el Parlamento no pudo obtener el lunes una mayoría para apoyar un plan alternativo al de la primera ministra, Theresa May.

En París, el índice CAC-40 subía 0.45 por ciento, seguida de la bolsa de Fráncfort que gana 0.7 por ciento, mientras que el Ibex-35 avanza 0.6 por ciento y índice Mibtel de Milán que sube 0.03 por ciento.

En el mercado de divisas, el bitcoin volvió de repente a la vida, con un salto del 20 por ciento, hasta los 5 mil dólares, su cota más elevada desde noviembre.

Con información de Reuters, Notimex y Bloomberg.