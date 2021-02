Bolsas en EU y México se 'pintan' de rojo y tienen caídas

Los principales índices en Estados Unidos y México caen este jueves, en tanto el rendimiento de los bonos sigue en aumento, a medida que persiste un entorno de preocupación en los mercados de que el costo de los préstamos podría socavar en los máximos accionarios.

El Promedio Industrial Dow Jones retrocede 0.75 por ciento, en los 31 mil 376.89 puntos; el índice S&P 500 desciende 0.92 por ciento, a las 3 mil 895.20 unidades; y el Nasdaq baja 1.36 ciento, a los 13 mil 775.58 puntos.

Peter Boockvar, director de inversiones de Bleakley Advisory, señaló que este aumento en las tasas ciertamente pondrá a prueba la intromisión y el poder de permanencia de los alcistas.

En contraste, analistas de Grupo Financiero Monex, señalan que indicadores más optimistas incentiva exposición hacia activos de riesgo, después de que una serie de indicadores económicos estadounidenses superaron las estimaciones, por otra parte, la expectativa de una pronta aprobación de más estímulos económicos también apoya este sentimiento.

En el mercado de commodities, siguen observándose incrementos en los precios de los energéticos, con el WTI subiendo 0.67 por ciento a 61.55 dólares por barril, alcanzando un máximo no visto desde el 8 de enero del 2020, de 62.26 dólares.

Por su parte, la gasolina aumenta 0.59 por ciento y el gas natural 1.12 por ciento, como resultado de la crisis de energía en el estado de Texas que ha obligado a la suspensión del 40 por ciento de la producción petrolera a nivel nacional.

Otras materias primas también han visto sus precios presionarse. Los metales industriales también inician la sesión con ganancias, ante un aumento en la demanda de China, país que regresa de vacaciones tras las celebraciones del Año Nuevo Lunar.

El precio del cobre alcanzó un máximo no visto desde el 28 de febrero del 2012 de 8 mil 652 dólares por tonelada métrica, mientras que el precio del aluminio tocó un máximo no visto desde el 5 de octubre del 2018, de 2 mil 167 dólares por tonelada métrica. El níquel alcanzó un máximo no visto desde el 8 de septiembre del 2014, de 19 mil 050 dólares por tonelada métrica.

“Es importante señalar que, aunque algunas divisas podrían ganar en el corto plazo por incrementos en los precios de las materias primas, el efecto del choque al mercado energético sobre la economía real es negativo, con repercusiones directas a la economía del sur de Estados Unidos y principalmente México.

El miércoles, el gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que prohibirá la exportación de gas natural hasta el 21 de febrero, para asegurar el suministro de energía en su territorio, ya que millones de usuarios continúan sin servicio”, señaló Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base.

Aunque se ha anunciado el restablecimiento del suministro de energía eléctrica a nivel nacional, el gobierno ha solicitado a las empresas reducir su consumo de gas natural ante la escasez en México.

En línea con la petición, General Motors anunció la suspensión de actividades en la planta de Guanajuato. Asimismo, Volkswagen, Audi y Mazda informaron que detendrán la producción de algunos modelos en sus plantas de México.

Las empresas automotrices señalaron que reanudarán sus actividades cuando el abasto de gas sea óptimo, lo cual podría suceder hacia el fin de semana. Por otro lado, algunos supermercados reducirán la producción de pan y tortilla, para así disminuir su consumo de gas.

En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos en la semana que terminó el 13 de febrero, se reportaron 861 mil solicitudes nuevas de apoyo por desempleo, aumentando en 13 mil con respecto a la semana previa, mientras que el mercado esperaba una reducción de 23 mil. Las solicitudes continuas de apoyo por desempleo, de aquellas personas que ya están recibiendo el apoyo o continúan a la espera, disminuyeron de 4.558 a 4.494 millones.

En México, las bolsas del país siguen esta apertura negativa y ajustan cerca de 1 por ciento.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) pierde 0.6 por ciento, a 44 mil 791.07 puntos. El FTSE BIVA pierde 0.52 por ciento, a 919.89 unidades.

Además, se publicó la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera al mes de diciembre. Durante el mes, el valor de la producción real de la industria manufacturera recobró fuerza al crecer a una tasa anual de 7.69 por ciento, siendo el cuarto aumento consecutivo y el mayor desde mayo del 2017, de acuerdo con cifras originales.

Cabe recordar que, durante el confinamiento en mayo, el valor de la producción real de la manufacturera registró una contracción anual de 47.14 por ciento. Con ello, el valor de la producción real mostró una contracción anual promedio de 9.50 por ciento en 2020, siendo la mayor caída en registro (2013).

Al interior, los sectores que muestran los mayores incrementos anuales reales en diciembre son: la fabricación de accesorios y aparatos eléctricos y las industrias metálicas básicas.

Te puede interesar:

El peso 'baja la velocidad' y se debilita ante el dólar

Solicitudes de ayuda por desempleo en EU repuntan por segunda semana consecutiva