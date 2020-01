BMV deslista acciones de Avon como parte de la fusión con Natura

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) anunció este lunes que se deslistan las acciones representativas de la empresa de cosméticos y belleza Avon, esto como parte de la fusión con Natura.

“Esta Bolsa de Valores, en ejercicio de sus facultades, ha determinado el día de hoy (6 de enero de 2020) suspender la cotización, en la Sección 'SIC Capitales' del Sistema Internacional de Cotizaciones que administra esta Bolsa (Mercado Global BMV), de los valores extranjeros identificados con clave de cotización (AVP “” ISIN: US0543031027), con la finalidad de evitar que se produzcan condiciones desordenadas y con fundamento”, informó la BMV en un comunicado.

En mayo de 2019, las firmas Natura & Company y Avon notificaron un acuerdo estimado en 3 mil 700 millones de dólares ya con deuda.

Como parte de esta transacción, se crea Natura & Co, donde Natura será propietaria del 76 por ciento de la compañía, mientras que los accionistas de Avon tendrán aproximadamente el 24 por ciento.

El 20 de noviembre del año pasado, los accionistas de ambas empresas de belleza votaron a favor de la transacción, por lo que esperan que la operación se complete en el primer trimestre del 2020.

Detallan que Natura & Company ocupará posiciones de liderazgo en la venta por relaciones, venta online y offline, tanto a través de Avon como de Natura, con más de 6.3 millones de consultores y revendedoras; también tendrá un lugar importante en el formato retail, con más de tres mil tiendas y una mayor presencia digital en todas las empresas, todo ello con ingresos brutos anuales de más de 10 mil millones de dólares, y con una presencia global en más de 100 países.

Como parte de la nueva compañía, la empresa notificó de una reestructura en su equipo administrativo.

Roberto Marques, quien se convirtió en presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Natura & Co en 2017, también se desempeñará como principal ejecutivo del Grupo; Joao Paulo Ferreira asumirá la función de CEO de Natura & Co en América Latina; Angela Cretu es nombrada CEO de Avon y es responsable del negocio fuera de América Latina y de la supervisión de la marca Avon a nivel mundial; David Boynton seguirá siendo el CEO de The Body Shop; y Michael O’Keeffe, CEO de Aesop desde 2003, también continúa en su posición actual.

La operación ya está aprobada por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), la autoridad regulatoria brasileña.

En México todavía se está a la espera de la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).