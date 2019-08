Baja el precio del oro; inversores aguardan discurso de Powell en Jackson Hole

Los precios del oro declinaban este jueves por tomas de ganancias y antes del discurso que dará el presidente de la Reserva Federal en el foro de Jackson Hole, que se espera aclare la dirección de la política monetaria del Banco Central.

El oro al contado bajaba 0.4 por ciento, a mil 496 dólares la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos caían 0.5 por ciento, a mil 508 dólares por onza.

"Los mercados están esperando a Jackson Hole. Después de que los precios no lograron mantenerse sobre la marca de mil 500 dólares, no es raro que los inversores saquen las fichas de la mesa", dijo Eugen Weinberg, analista de Commerzbank. No obstante, la demanda por el metal se mantendrá fuerte, agregó.

"Las tensiones geopolíticas, las incertidumbres comerciales y, sobre todo, la evolución de los mercados financieros (...) respaldarán el oro", apuntó Weinberg. "Las tasas de interés en todo el mundo siguen cayendo y en ese entorno, el oro emerge como una inversión sólida".

La Fed debatió recortar las tasas de manera más agresiva en su reunión de julio, aunque sus integrantes concordaron en que no querían mostrar un aparente camino hacia nuevas rebajas, según las minutas publicadas el miércoles.

Ahora la atención está puesta en el discurso que dará el viernes el jefe de la Fed, Jerome Powell. Se esperan indicios sobre recortes de los costos del crédito, especialmente después de que una inversión en la curva de rendimiento de la deuda del Tesoro destacó el riesgo de que la economía estadounidense entre en recesión.

"Es probable que el atractivo del lingote disminuya si Powell y sus colegas parecen no estar dispuestos a comprometerse con grandes reducciones de las tasas", dijo Ilya Spivak, estratega cambiario de DailyFx.

En otros metales preciosos, la plata caía 0.5 por ciento, a 17.02 dólares por onza; el platino también restaba 0.5 por ciento, a 848.28 dólares; y el paladio bajaba 0.6 por ciento, a mil 462.17 dólares.