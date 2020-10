‘Apagón’ en BMV detuvo 10 mil millones de pesos en operaciones

La desconexión del motor de negociación de los sistemas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por más de tres horas, ocasionado por el error de un proveedor de tecnología, provocó que se dejaran de operar alrededor de diez mil millones de pesos el viernes pasado.

Entre las 11:33 y las 11:45 horas del viernes, traders y operadores se preguntaban qué pasaba con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), debido a que los precios no se movían, y pese a que la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) sí operaba, el sistema no permitía ‘rutear’ hacia allá las operaciones.

Hasta las 12:00 horas, la BMV informó, conforme a su reglamento interno, que suspendía la sesión de remates y que informaría su reanudación, pero concluyó la jornada a las 15:00 horas sin reanudar negociaciones.

La compra-venta de acciones, según especialistas, es de entre dos mil 500 millones y tres mil millones de pesos en promedio por hora. Aunado a lo anterior, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) prometía tener una buena jornada, en medio de la noticia de más estímulos económicos en Estados Unidos.

El último movimiento del IPC quedó registrado a las 11:33 horas, cuando avanzó un 0.19 por ciento.

De acuerdo con fuentes de la BMV, la apertura de hoy sería ‘normal’; es decir, a las 8:30 de la mañana y el comportamiento del mercado se dará de forma natural, con base en la oferta y demanda, y de las noticias económicas y sociopolíticas; sin embargo, para este lunes, todas las posturas se borrarán; pero hubo operaciones que no se llevaron a cabo y ocasionaron pérdidas.

Seis horas después del cierre, la BMV informó que “la suspensión de operaciones fue consecuencia de un error ocasionado por un proveedor de tecnología”, toda vez que “se descarta por completo un ataque cibernético”.

SIN CONTINUIDAD DE MERCADOS

Las reglas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la falta de tecnología en algunas casas de bolsa impiden la continuidad del mercado con dos Bolsas.

“Lo lógico sería que mientras una Bolsa falle, todas las nuevas órdenes se envían en automático a la bolsa que sí funcione para asegurar la verdadera continuidad del mercado. BIVA sí funciona, lo que no funciona son los algoritmos Módulo de Ruteo de Órdenes (SOR) de las casas de bolsa”, comentó molesto un trader.

Aparentemente BIVA pudo haber operado mucho más el viernes, cuando registró solamente 35 mil 971 hechos, con un importe de seis mil 843 millones de pesos, y una participación de mercado de 58.72 por ciento; pero hay reglas que evitan enviarle operación (políticas de mejor ejecución: mecanismo de compra o de venta que busca primero el mejor precio entre las bolsas y luego el volumen).

GBM, Punta, HSBC, Finamex, Citi, entre otro puño de intermediarios, informaron a sus clientes que estaban operando a través de BIVA.

Cuando BMV se cayó no cancelaron órdenes o posturas vigentes, por lo que los intermediarios no querían mandar órdenes a BIVA por temor a duplicarlas. La BMV no canceló órdenes o posturas vigentes, y como se quedaron corros en los sistemas y en los servicios como Bloomberg o Reuters, las órdenes que llegaban a BIVA se encimaban a los que seguían viéndose de la BMV, por lo que los algoritmos (SOR) no sabían qué hacer, explicaron expertos.

“Muchos jugadores apagaron por eso sus algoritmos. Se veían compras a precios arriba de las ventas porque la BMV dejó ‘vivas’ las posturas”, describió un especialista del mercado.