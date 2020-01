Advierten sobre efectos por bajas tasas de interés

Estados Unidos y la zona del euro enfrentan enormes desafíos económicos en un mundo de baja inflación y tasas de interés, y los bancos centrales por sí solos no tienen las herramientas para hacer frente.

Ese fue el mensaje entregado el domingo en la reunión anual de la Asociación Económica Estadounidense por el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen.

“Creo que para la zona del euro existe cierto riesgo de ‘japonificación’, pero de ninguna manera es una conclusión inevitable” si se actúa de manera integral para evitar un malestar deflacionario, dijo Draghi a través de un enlace de video a la conferencia en San Diego. “La zona del euro todavía tiene espacio para hacer esto, pero el tiempo no es infinito”, agregó.

Yellen, ahora en la Brookings Institution en Washington, dijo que estaba de acuerdo con el exsecretario del Tesoro Lawrence Summers en que Estados Unidos estaba enredado en un estancamiento secular, un estado donde los ahorros deseados son mayores que la inversión y, como resultado, las tasas de interés están deprimidas.

CRÓNICO POR NATURALEZA

Yellen marcó una serie de fuerzas estructurales que mantenían bajas las tasas de interés, incluida una población que envejecía y una productividad lenta, y sugirió que podrían estar presentes por un tiempo. “Estos factores pueden ser crónicos por naturaleza”, dijo.

Por su parte, Draghi asumió la tarea de los gobiernos de la zona del euro por trabajar con propósitos cruzados con los esfuerzos del BCE para ayudar a la economía en los últimos años mediante la aplicación de políticas fiscales restrictivas. "Es por eso que el BCE ha estado pidiendo constantemente que la política fiscal juegue un papel más fuerte y capitalice" las bajas tasas, dijo.

Aconsejó a los responsables políticos en Europa que no se resignen a caer en la deflación. "Ciertamente no es demasiado tarde para que la zona del euro evite esto", dijo, y agregó: "La zona del euro no está en una trampa deflacionaria".

NO SE RINDAN

Yellen dijo que la política monetaria en los Estados Unidos no debe descartarse como una herramienta política para combatir las recesiones solo porque las tasas de interés son muy bajas. Ella estuvo de acuerdo con su predecesor, Ben Bernanke, en que la flexibilización cuantitativa y la orientación a futuro sobre las tasas de interés pueden ser efectivas para proporcionar un estímulo a la economía.

Pero aunque "la política monetaria tiene un papel significativo que desempeñar, es poco probable que sea suficiente en los próximos años", dijo Yellen. "No debería ser el único juego en la ciudad".

"Podemos permitirnos aumentar el gasto federal y reducir los impuestos" para apoyar a la economía en una recesión a pesar de que la deuda del gobierno ha aumentado considerablemente en los últimos años, dijo el expresidenta de la Fed.

Sin embargo, Yellen expresó su preocupación por los riesgos de estabilidad financiera derivados de un período prolongado de bajas tasas de interés. También se lamentó de la escasez de herramientas macroprudenciales que Estados Unidos tiene para lidiar con eso.