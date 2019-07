Acciones de Netflix se van al 'upside down' de Hawkins

Netflix sorprendió a los inversionistas al informar una caída en los clientes de Estados Unidos, así como un crecimiento mucho más lento en el extranjero, lo que genera temores de que el gigante del streaming esté perdiendo impulso.

A las 11:50 horas de la Ciudad de México, las acciones caían 10.92 por ciento, la mayor caída en un año, a 322.86 dólares en las operaciones de Nueva York, luego de que el miércoles Netflix reportara la pérdida de 130 mil clientes en EU.

La compañía culpó a los precios más altos y una débil lista de programas de televisión.

Bloomberg

"Netflix tiene un camino difícil por delante, con una competencia inminente y la eliminación de contenido popular", dijo Eric Haggstrom, analista de EMarketer. Pero una línea más fuerte de nuevos contenidos en el trimestre actual podría ayudar a atraer a los antiguos suscriptores, dijo.

Este trimestre representa el mayor golpe para Netflix desde 2011, cuando la compañía separó el negocio del envío de DVD por correo del servicio de streaming. Ese movimiento elevó los precios para sus usuarios, y resultó en la pérdida de más de 800 mil suscriptores en EU. La compañía había planeado llamar al servicio DVD Qwikster, pero dio marcha atrás en el plan cuando inversionistas y clientes se burlaron de la idea.

Netflix consideró que la pérdida es un problema pasajero y no uno a largo plazo. El segundo trimestre ha sido típicamente su época más débil del año: la compañía no cumplió con su pronóstico durante el periodo en tres de los últimos cuatro años.

El servicio de streaming busca agregar 7 millones de usuarios en el trimestre actual, gracias en parte al regreso de sus programas 'Stranger Things' y 'Orange is the New Black'.

"Nuestra posición es excelente", dijo el presidente ejecutivo Reed Hastings durante una videoconferencia el miércoles. "Estamos creando una capacidad asombrosa para el contenido. Nuestros productos nunca han estado en mejor forma".

Varios analistas coincidieron en que la decepción del segundo trimestre debería ser solo un problema temporal del streaming. Los inversionistas deberían "comprar agresivamente las acciones" en caso de debilidad, especialmente por debajo de 325 dólares por acción, afirmó Loop Capital.

Fuerte gasto

Por ahora, el déficit del segundo trimestre está renovando la preocupación de los inversores por el gran gasto en programas de la compañía y la baja rentabilidad. Netflix desembolsó más de 3 mil millones de dólares para la programación del trimestre y otros 600 millones de dólares para comercializar sus shows. La compañía gastó 594 millones de dólares más de lo que recibió y tendrá que recaudar dinero para financiar la programación.

Los inversionistas habían estado perdonando el gasto y la deuda, siempre que los clientes crecieran a tasas récord. Pero la pérdida de suscriptores en EU fue la primera caída desde la debacle de Qwikster, y sugiere que Netflix puede encontrarse con la resistencia de los precios o los límites del mercado interno accesible.

La compañía ha pronosticado que puede llegar a 90 millones de clientes en EU, en comparación con los 60.1 millones actuales.