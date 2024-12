‘Black Christmas’ para el dólar: Donald Trump y la FED pondrán a ‘temblar’ a la moneda

Los alcistas del dólar, envalentonados por la victoria de Donald Trump, están entrando en un mes que históricamente ha castigado al dólar.

La moneda estadounidense ha avanzado alrededor de un 2 por ciento desde las elecciones del 5 de noviembre, pero la estacionalidad muestra que las probabilidades están en su contra a partir de ahora. El dólar registró pérdidas en ocho de los últimos 10 diciembres, a menudo víctima de los flujos de reequilibrio de cartera de fin de año y del llamado Rally de Santa Claus, que envalentona a los operadores a vender dólares a cambio de activos más riesgosos, como las acciones.

Las posibilidades de que se produzcan oscilaciones repentinas y desmesuradas son mayores esta vez, ya que existe el riesgo de que las publicaciones en las redes sociales del presidente electo de Estados Unidos irriten los mercados y pongan nerviosos a los operadores en un mes en el que también habrá nueve reuniones importantes de política monetaria de los bancos centrales y una avalancha de datos económicos clave. Cualquier indicio de una sorpresa negativa podría desencadenar una estampida hacia la moneda refugio por excelencia, lo que dejaría obsoleto el discurso de “vender dólares”.

“Es mejor que se agarren bien a sus asientos”, dijo Vishnu Varathan, director de economía y estrategia de Mizuho Bank Ltd. “Normalmente se trata de pisar el acelerador para asumir riesgos y vender dólares, pero con la llegada de Trump al poder, ¿quién sabe?”.

La volatilidad de las divisas se ha disparado desde las elecciones, mientras los inversores, desde Nueva York hasta Tokio, hacen planes sobre lo que depararán los próximos cuatro años al mercado cambiario, que mueve 7.5 billones de dólares diarios. En el centro del debate está el destino del dólar bajo la presidencia de Trump, que se espera que impulse la inflación en la mayor economía del mundo, complicando las perspectivas de recorte de tasas de la Reserva Federal.

La reciente evolución del mercado subraya la dificultad de operar con el dólar: el indicador del dólar de Bloomberg cayó durante tres meses consecutivos hasta septiembre antes de revertir su rumbo. JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc. esperan que la moneda estadounidense siga fortaleciéndose, ya que se considera que los aranceles aumentan la presión sobre los precios y perjudican a otras economías.

El impacto de Trump sobre las divisas va más allá del canal inflacionario: exigió a los países BRICS el compromiso de no crear una nueva moneda como alternativa al dólar. Un indicador de Bloomberg sobre el dólar avanzó hasta un 0.5 por ciento el lunes durante las operaciones en Asia.

“El resultado es que, hasta que algo cambie, el camino de menor resistencia para el dólar es al alza”, dijo Kathy Jones, estratega jefe de renta fija de Charles Schwab & Co. “La clave para el dólar en 2025 será la política arancelaria”.

Donald Trump recientemente amenazó con sancionar a los países que integran el BRICS en caso de crear una alternativa diferente al dólar. (Bloomberg)

Dólar alcanzará punto máximo en diciembre, pero iniciará caída en 2025, señalan expertos

Otros no están de acuerdo con la visión del dólar fuerte.

Morgan Stanley estima que la fortaleza del dólar alcanzará su punto máximo a fines de año y se debilitará en 2025, a medida que los inversores dejen de centrarse en los riesgos comerciales y se centren en la probable senda de flexibilización continua de la Fed. Ugo Lancioni comparte un sentimiento similar.

“Tenemos una pequeña posición positiva en dólares, pero la estamos reduciendo a medida que el dólar se aprecia”, dijo el gerente de cartera senior de Neuberger Berman en Milán. “El dólar puede entrar en una fase de consolidación, el mercado está bastante a largo plazo”.

Los últimos datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas dan credibilidad a esta opinión. Los gestores de activos son los más optimistas con respecto a la moneda estadounidense desde 2016, lo que subraya el potencial de que el dólar caiga a medida que los inversores obtengan ganancias en posiciones que se beneficien de un dólar más fuerte.

“Va a llevar un tiempo hasta que se den a conocer algunas de las políticas comerciales de Trump”, dijo Leah Traub, gestora de cartera y jefa del equipo de divisas de Lord Abbett. “Lo único que nos preocupa es que el mercado reconozca muchos de estos puntos”.

El resultado final probablemente sea que el dólar experimente oscilaciones cada vez mayores, a medida que los inversores analizan cada titular y dato económico. Un indicador de volatilidad implícita para el índice Bloomberg Dollar Spot durante el próximo semestre se está negociando en torno a su nivel más alto en 18 meses. La reunión de política monetaria de mediados de diciembre de la Fed impulsará a los inversores a recalibrar sus apuestas sobre la moneda estadounidense, mientras que otros resultados de política monetaria, como el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra, también influirán.

Los mercados financieros estarán a la expectativa de las decisiones que tome la Reserva Federal sobre recortes a la tasa de interés. (Ting Shen/Bloomberg)

Abdelak Adjriou se encuentra entre quienes se preparan para nuevas oscilaciones, especialmente si la Fed toma a los operadores por sorpresa al mantener las tasas sin cambios este mes. El administrador de dinero de Carmignac en París espera que la Fed las recorte, pero con los datos de empleo y inflación de Estados Unidos antes de eso, el panorama podría cambiar. Aun así, está optando por ignorar cualquier volatilidad a corto plazo.

“Estoy mirando a más mediano plazo y el dólar sigue siendo el rey”, dijo.