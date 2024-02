¿Por qué la inflación de EU puede ser el regalo perfecto de ‘San Valentín’ para el peso?

Como en México, la inflación en EU ha mantenido una trayectoria hacia la baja, pero aún no está en el nivel que la Fed quiere. (Shutterstock)

Estamos en la semana del Love is in the air y puede que la economía le dé una parte de su ‘cora’ al peso mexicano y lo ayude a regresar a su modo ‘fortachón’ en los próximos días, según especialistas.

El peso quiere, pero no ha podido regresar al terreno de las 16 unidades en las semanas recientes. La última vez que la moneda nacional cerró en ese nivel fue hace ya casi un mes, el 15 de enero, cuando el tipo de cambio se ubicó en las 16.89 unidades, según registro del Banco de México (Banxico).

¿Qué puede cambiar para que la economía de EU ‘traiga de un ala’ al peso? El dato de inflación de enero, de acuerdo con Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

¿Cómo puede beneficiar la inflación de EU al peso?

El peso mexicano fue una de las monedas con mejor comportamiento frente al dólar durante 2023. (Fotoarte El Financiero)

El peso podría cantar ¡Ese terreno de las 16 unidades es mío! si el índice de precios de la economía estadounidense se ubica en 2.9 por ciento a tasa anual en enero, de acuerdo con la especialista.

“De materializarse la expectativa, el dólar se debilitaría, lo que impulsaría al tipo de cambio en México a romper el nivel psicológico de los 17 pesos por dólar, para dirigirse hacia el soporte de 16.90 pesos”, explicó en su cuenta de X.

Si el pronóstico del mercado se cumple, la inflación en Estados Unidos se ubicaría en su nivel más bajo desde junio de 2023, destacó Janneth Quiroz, directora de Análisis de Grupo Financiero Monex.

¿Cuándo recortará la Fed su tasa de interés?

La Reserva Federal mantuvo sin cambios su tasa de interés en la reunión de enero pasado. (Al Drago/Bloomberg)

La ‘vibra’ de que la inflación en EU sigue bajando y mantendrá ese paso parece estar ‘contagiando’ a los consumidores de a pie: Según una encuesta de la Fed de Nueva York, las expectativas de inflación a mediano plazo cayeron al nivel más bajo desde al menos 2013.

La inflación que se espera para los próximos tres años cayó a 2.35 por ciento en enero, el nivel más bajo registrado en casi 11 años de datos, según los resultados de la encuesta mensual de expectativas del consumidor de la Fed de Nueva York publicada este 12 de febrero.

¿Por qué estos datos son buenos para la Fed? El Banco Central de EU ha enfatizado constantemente que quiere ver que la inflación ceda aún más antes de iniciar un ciclo bajista. El pronóstico de los especialistas es que los recortes comenzarán en mayo.

Las expectativas de inflación de los estadounidenses para los bienes que compran con frecuencia —alimentos y gasolina— retrocedieron en la encuesta de enero. La variación del precio esperado de la gasolina para el próximo año cayó a 4,2 por ciento—el nivel más bajo desde diciembre de 2022— mientras que la de los alimentos se contrajo a 4.9 por ciento, el menor desde marzo de 2020.

Con información de Bloomberg y Valeria López