¿Amarga Navidad para el peso? Esto se espera para la moneda mexicana al cierre de año

El peso mexicano ha encontrado impulso recientemente en la postura menos restrictiva que se percibió por parte de la Reserva Federal en su último anuncio de política monetaria, el cual difiere con el tono del Banco de México (Banxico), que fue mucho más cauteloso y prevé un descenso para los tipos de interés más paulatino.

Esto ha empujado a la moneda nacional a cotizar por debajo de las 17.10 unidades, pues este martes hiló su segunda sesión consecutiva de ganancias al cerrar en los 17.0666 pesos por dólar, de acuerdo con los registros del Banxico, equivalente a una apreciación de 0.60 por ciento o 10.29 centavos.

No obstante, de acuerdo con especialistas consultados por El Financiero, la moneda mexicana no necesariamente podría finalizar 2023 en los niveles en los que se encuentra actualmente, ya que consideran que el tipo de cambio no está exento de presentar ajustes sus movimientos durante las últimas jornadas del año.

Desde la perspectiva de Monex, la directora de análisis económico y cambiario, Janneth Quiroz, comentó que están esperando en un cierre de 17.35 unidades, ya que el tipo de cambio es una de las variables más volátiles, por lo que todavía no descartan que pueda surgir algo que pueda causar un pequeño rebote.

Mientras tanto, el subdirector de análisis económico en CIBanco, James Salazar, señaló que sí existe la posibilidad de que los próximos días veamos a la divisa local a tocar las 16.9 unidades, sobre todo si es que llegan a salir cifras favorables para el indicador de precios, PCE, en Estados Unidos. “Esto haría que el rally se consolide y ubicaría momentáneamente al peso mexicano por debajo de los 17 pesos”, dijo.

Sin embargo, el experto destacó que, “para fin de año la divisa local se podría presionar un poco por cuestiones de estacionalidad así como por tomas de utilidades, por lo que cerraría quizá apuntando hacia los 17 pesos con 30 centavos, aunque en el inter podríamos ver un poco de apreciación adicional sería de forma temporal”.

Así, el estratega de renta fija y tipo de cambio de Vector, Ricardo Bravo, compartió que su expectativa de cierre de año para la divisa local apunta a los 17.29 pesos por billete verde.

“Sí podría llegar a ver una cierta depreciación, aunque pareciera que esta retórica por parte de la Fed y también esta fortaleza que ha tenido el tipo de cambio nos hablan de que son factores externos los que están permeando más en el movimiento del peso que factores locales lo que lo ha estado motivando”.