Las Bolsas asiáticas cierran mixtos por un acuerdo sobre el techo de deuda en EU

Los mercados asáticos registaron resultados mixtos después de que la Cámara aprobó un acuerdo para evitar un incumplimiento de pago de Estados Unidos y los funcionarios de la Reserva Federal insinuaron una pausa en las alzas de las tasas de interés.

La aprobación del acuerdo sobre el techo de deuda, alcanzado por el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy y el presidente Joe Biden, significa que el proyecto de ley se enviará al Senado días antes de la fecha límite del incumplimiento del 5 de junio.

Las señales de optimismo se vieron favorecidas por los comentarios de los funcionarios de la Fed que respaldaron la posibilidad de mantener las tasas sin cambios en la próxima reunión.

“Finalmente, algunas buenas noticias están impulsando el optimismo actual”, dijo Ludovica Scotto di Perta, especialista en productos estructurados de Swissquote Bank SA.

“Estados Unidos elevando el techo de la deuda y el sentimiento de que la Fed hará una pausa están impulsando el apetito por el riesgo. Puede que solo sea temporal, pero aceptaremos cualquier cosa en este momento”, agregó.

En Asia, los mercados también recibieron un impulso inicial de algunos datos económicos alentadores de China.

Después, las ganancias en las acciones chinas se desvanecieron cuando los inversores estudiaron lecturas mixtas sobre la actividad manufacturera del país.

El Topix de Japón subió 0.88 por ciento.

El índice Hang Seng de Hong Kong retrocedió 0.07 por ciento.

El Compuesto de Shanghái cerró plano.

El índice MSCI Asia Pacific subió un 0.3 por ciento.

El índice MSCI Emerging Markets cerró plano

Los datos de fabricación de Caixin para mayo mostraron una expansión, superando las previsiones de una pequeña contracción. Los números siguieron a las cifras oficiales del miércoles que mostraron una mayor contracción en la actividad.

Para la economía china, “las cosas no están empeorando fuera del impulso del crecimiento, pero no están mejorando”, dijo Wendy Liu, estratega jefe de acciones de Asia y China de JPMorgan Chase & Co., en una entrevista con Bloomberg Televisión. Sin embargo, la economía estará “firmemente en recuperación en la segunda mitad”, agregó.