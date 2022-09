¿Qué es la ‘temporada de osos’ y por qué amenaza a la economía mundial?

Goldman Sachs y BlackRock se están poniendo más cautelosas con respecto a las acciones a corto plazo, advirtiendo que los mercados aún no han valorado el riesgo de una recesión global.

Señalando el aumento de los rendimientos reales como un obstáculo importante, los estrategas de Goldman redujeron las acciones a una posición infraponderada en la asignación global del banco de inversión de EU durante los próximos tres meses, manteniendo una sobreponderación del efectivo.

BlackRock está aconsejando a los inversores que “rechacen la mayoría de las acciones”, y agregó que tácticamente está infraponderado en acciones de mercados desarrollados y prefiere el crédito a corto plazo.

“Es posible que los niveles actuales de las valoraciones de las acciones no reflejen completamente los riesgos relacionados y podrían tener que disminuir aún más para alcanzar un punto mínimo en el mercado”, escribieron en una nota los estrategas de Goldman, incluido Christian Mueller-Glissmann

La probabilidad de recesión implícita en el mercado de Goldman ha superado el 40 por ciento tras la reciente liquidación de bonos, “que históricamente ha indicado un riesgo elevado de caída de las acciones”, escribieron.

No se ve un ‘aterrizaje suave’ en el horizonte

Morgan Stanley y JPMorgan se han hecho eco de preocupaciones similares después de que los banqueros centrales de EU y Europa reafirmaron su determinación de luchar contra la inflación, provocando una caída libre de las acciones mundiales en los últimos días.

Parece que se vislumbra un pequeño respiro, incluso cuando los miembros del MSCI World Index han perdido más de 8 billones de dólares en valor desde un pico de mediados de septiembre en medio de un aumento en los rendimientos de EU y el dólar.

“No vemos en el horizonte un ‘aterrizaje suave’” en el que la inflación vuelva rápidamente al objetivo sin aplastar la actividad, escribieron en una nota estrategas del BlackRock Investment Institute. “Eso significa más volatilidad y presión sobre los activos de riesgo”.

Pronóstico sobre recesión son cada vez más sombríos

A medida que la volatilidad del mercado de valores aumenta, JPMorgan también mantiene su infraponderación en acciones de cara al cuarto trimestre. La firma favorece “fuertemente” el crédito de grado de inversión sobre el alto rendimiento, escribió este martes Sylvia Sheng, estratega global de activos múltiples, anticipando un crecimiento lento en EU y una recesión en Europa durante los próximos 12 meses.

Un modelo de probabilidad de recesión global de Ned Davis Research superó recientemente el 98 por ciento, lo que provocó una señal de recesión “grave”. Las únicas otras veces que ha sido tan alto fue durante recesiones agudas anteriores, como en 2020 y 2008-2009, según la firma.

Los días del mantra There is no alternative (No hay alternativa) para las acciones han terminado, escribieron los estrategas de Goldman. Si bien la caída de los rendimientos había pulido el atractivo de las acciones desde la crisis financiera mundial, “los inversores ahora se enfrentan a There are reasonable alternatives (Hay alternativas razonables) con bonos que parecen más atractivos”, escribieron.

La opinión bajista de Goldman se produce después de que sus estrategas estadounidenses recortaran su objetivo de fin de año para el índice S&P 500 a 3 mil 600 desde 4 mil 300. Del mismo modo, los estrategas de Europa, incluida Sharon Bell, han reducido los objetivos para los indicadores de renta variable regionales, rebajando su pronóstico de crecimiento de ganancias por acción para 2023 para el índice Stoxx Europe 600 a menos 10 por ciento desde cero.

Tanto el S&P 500 como el Stoxx Europe 600 terminaron la sesión del lunes en sus niveles más bajos desde diciembre de 2020.

“Este mercado bajista aún no ha llegado a su punto más bajo”, escribieron Bell y sus colegas sobre las acciones europeas en una nota separada el lunes.