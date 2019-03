100 días de Gobierno de AMLO, ¿qué dicen los mercados?

Poco antes de que se cumplan 100 días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó posesión, los índices locales y algunos activos arrojan un saldo mixto en su balance, pero sobre todo han sido días volátiles.

Los referentes accionarios presentan una caída de 0.88 por ciento, cuando a finales de enero y principios de febrero superaban los 6 puntos porcentuales de ganancias y hace dos días aún subían poco más de 2 por ciento.

Algunas iniciativas y decisiones polémicas que no terminan por convencer al mercado y las revisiones en el crecimiento del país han tenido repercusiones momentáneas, por ejemplo, en las emisoras del sector financiero y minero que podrían mostrar cambios en el statu quo del negocio.

A pesar de ello, las emisoras mineras y financieras no registran un saldo final negativo debido a que aún hay dudas sobre esas propuestas.

“Es muy pronto para evaluar políticas. Sí ha habido muchos cambios, pero lo que resalta son los mensajes, y estos a lo mejor no son muy pro mercado. Eso genera cierta preocupación y tiene a muchos inversionistas esperando ver algo diferente, que no se vaya a distorsionar la estabilidad que se tenía en la economía”, comentó en entrevista con El Financiero Jorge Arturo Gordillo Arias, director de análisis económico y bursátil de CI Banco.

El jueves 8 de noviembre, cuando la bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa para eliminar el cobro de diversas comisiones bancarias, que limitarían las ganancias de los grupos financieros, estos llegaron a caer hasta 10 por ciento, situación que no perduró y hoy la muestra financiera presenta ganancias equivalentes a esas caídas y con una iniciativa más reservada por parte de la bancada.

Lo mismo ocurrió con los títulos de las mineras luego de comentarios hechos por el polémico líder sindical y hoy senador, Napoleón Gómez Urrutia, sobre que estas gozaban de muchos privilegios y prometió “que revisará las concesiones en esta industria”.

Por el lado de las acciones que más han perdido en estos poco más de tres meses, se encuentran los títulos de Grupo Televisa que ha caído 22.77 por ciento. Le acompañan la cementera Cemex, Alsea y Megacable.

Por el contrario, los títulos que han ganado en esta transición son Grupo Lala con un alza de 30.81 por ciento; le siguen los grupos aeroportuarios, el del Pacífico y Centro, acompañados del Grupo Financiero Regional.

Asimismo, durante este periodo, el equipo económico de la nueva administración se estrenó el miércoles 16 de enero con “éxito” en los mercados internacionales al levantar 2 mil millones de dólares con una emisión de bonos a 10 años realizada en Estados Unidos y en la que participaron inversionistas de América, Asia, Europa y Medio Oriente.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que la demanda total por la transacción fue de aproximadamente 8 mil millones de dólares, equivalente a 4 veces el monto emitido, y se contó con la participación de más de 320 inversionistas institucionales.

Estas noticias contrastan con el Road Show de Pemex en Nueva York, la cereza del pastel de estos 100 días. En distintos medios, trascendió que a los funcionarios de la empresa productora del Estado le fue mal en esa incursión y desde ahí se empezó a especular que le bajarían el grado de inversión, situación que repercutió sobre el soberano.

En el caso del precio de los bonos de Pemex al 2027, estos han seguido el precio del índice maya del petróleo desde junio del año pasado, con la recuperación de los precios del petróleo en poco más de un 20 por ciento, los bonos de la petrolera mexicana también se han recuperado y reflejan una apreciación de 3.68 por ciento que implica el pago de una menor tasa de interés del papel.

En contraste, el caso de los CDS de Pemex, que son un seguro ante la probabilidad de incumplimiento de la petrolera, si bien estos han bajado en poco más de un 6 por ciento en los casi 100 días de Gobierno, se encuentran en los niveles de enero de 2017 y desde noviembre del año pasado han aumentado 27.83 por ciento.

“Lo siguiente será ver cómo se mueven las finanzas públicas respecto al presupuesto, si en verdad los programas anunciados no le generan una mayor presión, si un apoyo adicional a Pemex no lo descarrila de su plan original, mientras esto no pase, los inversionistas le irán apostando a estos nuevos cambios, pero si esto se distorsiona veremos presiones adicionales o salidas de capitales”, agregó Gordillo Arias.

Otro hecho recordado en este periodo fue la recompra de los bonos que se utilizarían para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que fueron recomprados por el Gobierno el lunes 24 de diciembre, o la liquidación de la Fibra E, el jueves 28 de febrero; con ello, se dieron los pasos más importantes para enterrar el proyecto de Texcoco, pero sobre todo permitió a los inversionistas, en el caso de la Fibra E a las Afore, recuperar los recursos invertidos en el instrumento.

Por otra parte, analistas coincidieron en que esta volatilidad es normal al inicio del sexenio.

“Muchos de estos movimientos económicos en gran parte se deben a temas que son constantes en cada inicio de sexenio, porque hay una desaceleración de la economía o porque sea lenta la ejecución del gasto”, comentó a El Financiero Alejandro Saldaña, economista en Jefe de BX+.

Sin embargo, va a ser importante en el futuro cercano cómo el Gobierno federal va a trabajar con la confianza y con el sector privado para generar una mayor inversión, el discurso que se dé en los próximos meses y en cómo se vaya ajustando la política económica y tengamos mayor certeza, veremos recuperaciones en los mercados, explicó Saldaña.

“Hemos visto mucha sensibilidad, casi cualquier noticia genera volatilidad y provoca que flujos entren y salgan. En el neto vemos que hay un mayor flujo de capitales, si vemos que los números a nivel país empiezan a salir y las empresas a cumplir por encima de sus guías, que de por sí son bajas, sí podríamos ver un repunte; sin embargo, seguiremos viendo movimientos atípicos”, comentó a El Financiero Juan Rich, director de análisis y estrategia bursátil de BX+.

En tanto, el peso en el balance general acumula una ganancia de 4.32 por ciento desde los niveles de 20.36 pesos por dólar al momento de tomar posesión el Presidente; sin embargo, ya borra las ganancias en el año.

A mediados de enero, la ganancia era ligeramente superior al 7 por ciento. Este comportamiento aún la coloca en el primer lugar frente a canastas de divisas emergentes y más operadas.

El domingo 10 de marzo se cumplen los primeros 100 días de la administración del morenista.