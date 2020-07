Reportan primera muerte por 'covidengue' en Jalisco

La Secretaría de Salud de Jalisco confirmó este jueves la primera muerte de un paciente que se contagió al mismo tiempo de COVID-19 y dengue. Esta situación también es reportada en otras cuatro personas.

Los afectados son varones de entre 7 y 52 años de edad, residentes de los municipios de Jocotepec, Poncitlán, El Salto, Tlaquepaque y Guadalajara.

El fallecido fue el segundo paciente detectado con COVID-19 y dengue. El sujeto, quien tenía 44 años, era vecino de El Salto y padecía diabetes.

El primer caso se presentó desde junio pasado en un niño de 7 años, residente del municipio de Jocotepec, quien fue hospitalizado, pero ya fue dado de alta.

Los otros tres pacientes corresponden a un joven de 29 años, residente del municipio de Poncitlán; otro de Tlaquepaque, de 52 años; y otro de Guadalajara, de 38 años.

Los pacientes tienen diagnóstico 'no grave' y no han requerido hospitalización, pero reciben atención de manera ambulatoria en sus domicilios. Estos casos, junto con el de la persona fallecida, fueron detectados este mes y no tienen ninguna relación entre sí.

La Secretaría de Salud realizó un estudio en el que encontró 636 casos sospechosos de padecer COVID-19 y dengue de manera simultánea, aunque solo cinco personas dieron positivo a ambos padecimientos.

Jalisco lidera la incidencia nacional por más casos de dengue, con mil 262. Oficialmente hay solo un deceso por la enfermedad, pero hay ocho decesos marcados como sospechosos.

En lo que respecta al nuevo coronavirus, en las ultimas horas se reportaron 664 contagios nuevos en Jalisco, con lo cual se acumulan 28 mil 355 casos confirmados. Se notificó también de 13 fallecimientos más, con lo que el total subió a mil 478.