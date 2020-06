Controversia constitucional contra suspensión de energías limpias

El gobierno de Jalisco y otros estados interpondrán una controversia constitucional contra el acuerdo publicado por el Centro Nacional de Control de Energía, que deja a las energías limpias en un segundo plano, y prioriza los combustibles fósiles, como el carbón y el combustóleo, que pretenden utilizarse en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad.

En entrevista con Noticel, en su calidad de Coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático de la Conferencia Nacional de Gobernadores y como integrante de la Alianza de los Gobernadores Mexicanos por el Clima, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que se firmó el documento del proceso jurisdiccional que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “para echar abajo esa decisión absurda de apostarle a las energías contaminantes, en lugar de seguir apostándole a las energías limpias, ese acuerdo, a nivel nacional, lo que hace es violentar nuestros compromisos internacionales para combatir el cambio climático y cumplir el Acuerdo de París, que signaron 194 países, entre ellas, México”.

Alfaro Ramírez aseveró que se debe promover el aprovisionamiento y uso de las energías limpias y sugirió que se sancione a quienes hayan incurrido en corrupción por suscribir contratos leoninos, pero que esto no debe reflejarse en la cancelación de una política energética sustentable, “vamos a dar esa batalla, porque si creo que en el tema de las energías limpias es una de las industrias en las que tenemos que creer, tenemos que generar condiciones; se lo hemos expresado al presidente, si algunas empresas cometieron abusos, sanciónelas, corrija las cosas, pero no cancele las inversiones en energías limpias; no sigamos apostándole a las energías fósiles, porque eso es ir en contra de toda la agenda de combate al cambio climático, y en contra de toda la agenda de sustentabilidad que nosotros asumimos como compromiso nacional ante el mundo”.

Los nuevos criterios del Gobierno federal impiden la participación privada en la generación de energías limpias, y según registros de la Agencia de Energía de Jalisco, frenan varios proyectos en el estado y tan sólo dos de ellos representan una inversión de 388 millones de dólares y la creación de mil 660 empleos, se ubican en la región de los Altos, en Lagos de Moreno y Unión de San Antonio, estaban programadas para iniciar operaciones en el primer semestre de 2020.