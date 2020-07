Jalisco aplaza más aperturas de negocios por COVID-19; representan riesgo para la población

Guadalajara, Jal.- Tras determinar que no es viable continuar con la apertura de espacios cerrados donde haya cúmulo de personas y no se tengan las condiciones para evitar contagios masivos por COVID-19, la mesa ampliada de salud formada por representantes del Gobierno de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, y expertos a nivel nacional como José Narro y Salomón Chertorivski (quienes se sumaron el día de hoy a los trabajos), tomó la decisión de aplazar la apertura de giros que representan un riesgo para la población, como cines, teatros, entre otros.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez respaldó la decisión de la mesa en la que participaron personajes como el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, y especialistas como Alejandro Macías, Malaquías López Cervantes y Beatriz Pages.

“Por un lado, lo que se había acordado de reactivación de parques públicos y de espacios al aire libre, eso se mantiene porque se consideró desde el punto de vista de los criterios de salud que era un decisión correcta, incluso pudimos también poner sobre la mesa la celebración de partidos de futbol con estadios a puerta cerrada en el marco del futbol profesional que con los protocolos que ya teníamos avalados la mesa de salud ampliada coincidió en que era viable hacerlo”, explicó.

“Sobre el tema de cines y teatros hay una recomendación expresa para poder realizar esta medida o la apertura de estos espacios con mucho mayor entendimiento por varias razones que vamos a explicar los próximos días, por lo tanto, lo que hemos decidido es aplazar esta decisión de apertura, vamos a tener que tomar una serie de medidas adicionales para poder analizar la viabilidad de abrir otros espacios que hoy están pidiendo una respuesta del gobierno”, añadió.

Posterior a la reunión, a través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario estatal indicó que la mesa replanteará próximamente la viabilidad de abrir otros espacios y giros comerciales.

La mesa de salud ampliada coincidió que la apertura de la economía en Jalisco ha sido exitosa, externó Enrique Alfaro, quien recordó que el 72 por ciento de la economía del estado está abierta, con números estables en contagios y hospitalizaciones.

“Lo que hoy se concluyó en la mesa de salud ampliada es que la apertura económica en Jalisco ha sido exitosa, que hemos podido transitar con éxito en una etapa difícil, pero que no podemos en este momento seguir para adelante hasta no hacer una evaluación integral y podamos presentar un ajuste general de la estrategia de cara a esta nueva etapa. Por lo tanto, en los próximos días, no se va abrir nada más de lo que hoy no está abierto, lo quiero decir para evitarnos otro tipo de debates y de jaloneos, insisto, yo sé que hay mucha presión de sectores que quieren abrir, pero necesitamos ir con calma para evitar que la pandemia pueda salirse de control”, dijo.

Enfatizó que cada decisión se tomará con cuidado, esto ante las 37 muertes, dijo, que este día se registran por coronavirus.

En la mesa ampliada de salud el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí; Hospitales Civiles de Guadalajara, la Secretaría de Salud Jalisco, la OPD Servicios de Salud, los académicos Salomón Chertorivski, José Narro Robles, Alejandro Macías, Malaquías López Cervantes, Beatríz Pages y otros participantes que aportaron por más de una hora los análisis de cómo avanzar hacia una reactivación económica cuidando la salud de los ciudadanos.