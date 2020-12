Despiden a Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, con homenajes

Autoridades, familiares, amigos y exfuncionarios despidieron al exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, asesinado el viernes en Puerto Vallarta, en un homenaje de cuerpo presente y con guardia de honor en el antiguo Congreso de Jalisco, dentro de las instalaciones del Palacio de Gobierno.

Quien fuera su colaborador en su gabinete estatal, y amigo cercano, Miguel Castro Reynoso, hizo una recapitulación de su carrera política.

Luego su esposa, Lorena Jassive Arriaga afirmó que el anterior Congreso era uno de sus espacios favoritos, y con la voz quebrada pidió evitar cualquier tentativa de revancha ante su muerte.

“Si él estuviera vivo, y nos acompañará físicamente el día de hoy en este espacio, nos diría que no obstante lo ocurrido, no es el rencor el que debería de guiarnos, si él estuviera aquí diría que más vale darle la vuelta a la página", dijo.

Por otra parte, el gobernador Enrique Alfaro lo recordó como un amigo y hombre respetuoso. Recordó anécdotas juntos, cómo cuando debió de dejar el PRI, y cuando se confrontaron en campaña por la gubernatura del estado.

Sobre su reconciliación y encuentro antes de asumir la actual administración estatal, dijo:

“Coincidimos en una sola cosa (...) que estábamos en un momento en que habíamos que cuidar a nuestro estado, no hablamos de alianzas electorales ni de partidos políticos, hablamos de Jalisco, hablamos de qué circunstancias como las que vivimos, habría que cerrar filas porque son muchas las amenazas las que tenemos enfrente. Jorge me demostró ese día como lo largo de su vida, que sin duda es un político de excepción", enfatizó.

En el acto estuvieron presentes personajes como los alcaldes metropolitanos quienes hicieron guardia de honor, así como el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí.

Lo recuerdan en el Palacio Legislativo

Luego en el acto celebrado en el Congreso de Jalisco, la diputada del PRI, Mariana Fernández, resaltó su labor en materia de apoyo a la juventud, innovación, tecnología y movilidad.

La legisladora lo calificó como el mejor gobernador que ha tenido Jalisco, y dijo que no se cansará de exigir justicia por su muerte.

“El motivo porque estoy aquí me llena de tristeza pues aún cuando se trata de un acto para homenajear a un gran amigo, lo estamos haciendo porque nos falta, porque nos lo han arrebatado. Hablar en este momento de Jorge me es muy difícil porque no puedo sino pensar en su familia, en sus hijos, en Lorena en el dolor por el cual están pasando, y la valentía de estar aquí hoy escuchando esas palabras", declaró.

Por otra parte la presidente de la Mesa Directiva, y diputada del partido Movimiento Ciudadano, Mara Robles, repudió el crimen del exmandatario estatal.

“El asesinato de un gobernador es una tragedia personal y se convierte en un hecho político que es imposible no inscribirlo en el ambiente de inseguridad que se vive en México, y como parte de él, Jalisco. Frente a este terrible acontecimiento, los ciudadanos se preguntan, qué pasa en el país, en nuestro país, que la inseguridad y la violencia no se cesan”, señaló.

Los legisladores del Congreso de Jalisco montaron una guardia de honor junto a su féretro, y algunos de los integrantes de la 57 legislatura, de la que formó parte Sandoval Díaz, también estuvieron junto al ataúd.

Una despedida en su 'casa política'

El féretro del exgobernador Sandoval llegó a las instalaciones del PRI y el templete fijo, ubicado en la parte trasera de su edificio, se llenó de coronas funerarias.

El cuerpo se colocó al centro junto a una fotografía y se hicieron algunos pronunciamientos, entre los que destacó el del presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Ramiro Hernandez García, quien hizo una transmisión, ya que contrajo COVID-19, y dijo tener pena por gobiernos que han doblado la manos, y se han sometido al poder de la delincuencia.

“Pena porque pareciera que sólo se aplica la ley a los más débiles, y no a los poderosos y a los delincuentes, que con una enorme impunidad entran y salen de la cárcel. Queremos que esto no se siga repitiendo, queremos que no se siga causando más dolor, queremos justicia para Jorge Aristóteles, justicia para todas esas familias que desesperadamente buscan a sus desaparecidos, justicia para los que día con día son víctimas de un delito", pidió.

En el acto se permitió a los militantes priístas montar guardia junto al ataúd, que fue retirado entre porras y canciones de mariachi.

