Anuncia gobernador Enrique Alfaro Fase de Responsabilidad Individual en Jalisco

Guadalajara, Jal.- Jalisco inicia la fase de Responsabilidad Individual, el gobernador Enrique Alfaro dijo que en acuerdo de la Mesa Ampliada para la Reactivación Económica y la Mesa de Salud, se suprimirán las medidas obligatorias de prevención.

El mandatario dijo que: “hoy cada ciudadano tendrá que vigilar su comportamiento, ser consciente y hacerse responsable de su salud y la de sus familias, ese es el nuevo reto que enfrentamos como sociedad, por eso, ha llegado el momento de poner en marcha una nueva etapa del plan Jalisco COVID-19, la etapa de la Responsabilidad Individual.

“Estamos en un punto donde la conciencia y las acciones individuales cobra la mayor relevancia... Los ciudadanos deberán cuidarse a sí mismos y a su familia, no salir a la calle más que para lo estrictamente indispensable, usar cubrebocas, seguir todas las medidas de salubridad e higiene. Ya no se trata de vigilarnos, se trata de cuidarnos entre todos... Sé que los y las jaliscienses sabremos entender lo que esto significa, la responsabilidad individual es ya el único camino que nos permitirá salir adelante. No podemos fallar”, manifestó.

Aseguró que su Gobierno se enfocará en reforzar nuestra capacidad hospitalaria para tener más camas y una mayor atención médica ; en la capacidad de hacer más pruebas y, en coordinación con los municipios, se ampliará la capacidad funeraria para el correcto manejo de cadáveres por COVID-19.

“Las conclusiones a las que llegamos reflejan que no podremos avanzar tan rápido como lo habíamos planeado. De hecho, les puedo anticipar que no estamos en condiciones de pasar a la fase 1. Las medidas de reactivación que se presentarán el domingo estarán definidas por la composición del semáforo estatal y sólo responderán a lo mínimo necesario para aligerar la carga a los sectores más dañados económicamente y que corren el riesgo de cerrar permanentemente sus actividades”, afirmó.

Informó que este jueves fue el día en Jalisco con más contagios y tan sólo en lo que toca a las muertes, fueron 26, y dijo que en la última semana, todos los días se superan los 200 casos nuevos, además que dos mil quinientos, de los 5 mil 244 casos de Jalisco se han presentado en los últimos 10 días, “hoy estamos pagando las consecuencias, el modelo que funcionó a partir de la premisa de que el gobierno garantizaría el cumplimiento de las medidas sanitarias haciéndolas obligatorias ha terminado en la práctica, la gente salió a la calle, muchos a trabajar, otros sólo a romper el encierro, esa es la realidad”.

