Alfaro le 'toma la palabra' a AMLO; buscará consulta ciudadana sobre salida de Jalisco del pacto federal

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, le "tomó la palabra" al presidente Andrés Manuel López Obrador, y anunció este martes que se emprenderán las consultas ciudadanas sobre la relación del estado con la federación.

“Escuché la respuesta del presidente en la mañanera y tengo una respuesta muy concreta, respetuosa, para el presidente de México. En Jalisco le tomamos la palabra. En Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la federación. El presidente dice que hay que preguntarle a la gente, y comparto su opinión”, comentó el gobernador.

Le vamos a tomar la palabra al presidente de México. Este es un mensaje para él, pero sobre todo para el pueblo de Jalisco. Escúchalo y difúndelo. pic.twitter.com/YqeYjhXT8L — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 27, 2020

Añadió que su estado no recibe los beneficios federales en proporción al dinero que aporta.

López Obrador descartó durante su conferencia matutina una reunión con los gobernadores de la Alianza Federalista, pues consideró que sus pronunciamientos son actos de campaña, y porque no permitirá que se utilice la institución presidencial.

"No hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal, primero porque si (los gobernadores) tienen vocación democrática, tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan, les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo; segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso, con todo un proceso que llevaría a controversias que le correspondería a su vez responder al Poder Judicial”, explicó el mandatario federal en su conferencia este martes.

Los gobernadores de la Alianza Federalista sostuvieron actos en cada estado, con el fin de reclamar diferentes acciones del presidente, así como la falta de diálogo con ellos, ya que se reconocen inconformes con los recortes a las ministraciones federales para cada entidad.

Al respecto, Alfaro añadió que este mismo martes se reunirá con su equipo jurídico para plantear los pasos para realizar esta consulta, “vamos a iniciar este proceso de consulta y le vamos a preguntar a los ciudadanos de Jalisco si estamos dispuestos a mantener una relación en la cual Jalisco aporta muchísimo a la federación y lo que recibe son malos tratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy", expuso.

El mandatario jalisciense denostó las declaraciones del mandatario. Sostuvo que la negativa al diálogo sí daña la investidura presidencial, “reunirse con los gobernadores no le quita nada, no lo hace menos presidente. Me parece que negarse al diálogo republicano, eso sí lastima la investidura presidencial”.

