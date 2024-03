Periodista Jaime Barrera Rodríguez está desaparecido: ‘Ayúdenos a llegar a él’

Su compañera en la conducción de los noticieros de N+ en Guadalajara, Trini Rodríguez, informó sobre la desaparición del periodista, y que no se presentó laborar a su informativo. [Fotografía. Red Social X]

El periodista y editorialista Jaime Barrera Rodríguez, colaborador del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, y columnista del periódico El Informador, fue reportado como desaparecido por su hija Itzul Barrera, quien solicitó la participación de la ciudadanía para dar con su paradero.

La joven, abogada y consejera nacional de MORENA, emitió un mensaje en sus redes sociales, “Está desaparecido necesito por favor que nos ayuden a encontrarlo. Ayúdenos a llegar hasta él por favor les pido que difundan”.

Mi papá, el mejor periodista de este estado.



Está desparecido. Necesito por favor que nos ayuden a encontrarlo.

Ayúdenos a llegar hasta el, por favor les pido que difundan. pic.twitter.com/sQBhvzhLCe — Itzul Barrera (@itzulBarrera) March 12, 2024

Por su parte, su compañera en la conducción de los noticieros de N+ en Guadalajara, Trini Rodríguez, informó sobre la desaparición del periodista, y que no se presentó laborar a su informativo; en tanto otros comunicadores cercanos indican que al salir de su programa radiofónico del mediodía en la cadena Mega Radio, ya no se supo más de él.

En tanto, en sus perfiles de redes sociales, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez informó que las autoridades del Estado ya realizan las primeras investigaciones para localizar al comunicador, “hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo”, posteó.

Por su parte, la fiscalía de Jalisco ha pedido mesura sobre el caso para evitar especulaciones.